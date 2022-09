Campaña mundial de apoyo a Ucrania recauda más de 10.000 millones de euros

Entornointeligente.com /

«Hoy hemos recaudado 9.100 millones de euros para las personas que huyen de la invasión, dentro y fuera de Ucrania. Y llegarán más. Seguiremos prestando apoyo. Y una vez que las bombas hayan dejado de caer, ayudaremos al pueblo de Ucrania a reconstruir su país», anunció la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en Twitter. A estos fondos recaudados en el marco de la iniciativa «Stand Up For Ukraine», la CE, junto con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) aportan otros mil millones. De las ayudas procedentes de la CE, 600 millones «se destinan a Ucrania, a las autoridades ucranianas y en parte a Naciones Unidas», y los otros 400 millones van a «los Estados en primera línea, que están haciendo un trabajo tan excelente y que ayudan a los refugiados que llegan», precisó Von der Leyen. La conferencia de donantes había sido convocada por la organización no gubernamental Global Citizen, la CE y el Gobierno canadiense. En el evento final de la campaña celebrado en el Palazio Lazienki de Varsovia, tanto Von der Leyen y el presidente polaco, Andrzej Duda, presentes en el acto, como el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que participó por videoconferencia, expresaron su solidaridad con el pueblo ucraniano. Según la organización internacional Global Citizen, responsable de la iniciativa, se decidió que Varsovia acogiese el final de la campaña «en reconocimiento al destacado papel del pueblo polaco al acoger a 2,5 millones de refugiados» de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que «45 días después de sufrir el ataque del país más grande del mundo en agresividad, Ucrania, el país más grande del mundo en valentía», ha «unido al mundo democrático». Finalizó con un llamamiento para que «por respeto al valor que merece el pueblo ucraniano», todos los espectadores «convenzan a sus políticos» para enviar armas a su país e imponer más sanciones a Rusia. Durante la conferencia se emitió un vídeo con mensajes de los líderes europeos, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien enfatizó que «el mundo tiene que estar unido para ayudar a Ucrania a hacer frente a una crisis humanitaria terrible». Además, representantes de varias organizaciones no gubernamentales y voluntarios fueron invitados a compartir su testimonio y explicar cómo ha sido su labor de acogida y ayuda a refugiados en varios lugares de Polonia. Se estima que más de 6,5 millones de ucranianos han tenido que desplazarse a causa de la guerra, la mitad de ellos fuera de su país, y de ellos unos 2,5 millones han llegado a Polonia. La campaña «Stand up for Ukraine» («Levántate por Ucrania») ha recabado el apoyo de miles de personas en todo el mundo que han expresado su apoyo a las víctimas de la guerra con mensajes publicados en las redes sociales. Entre las personalidades del espectáculo y artistas de todo el mundo que se han sumado a esta iniciativa están Alejandro Sanz, Annie Lennox, Billie Eilish, Demi Lovato, Elton John, Hugh Jackman, Juanes, Katy Perry, Madonna, Miley Cyrus, Pearl Jam,, Shaquille O´Neal, U2 y muchos más. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe Más en Andina: Ucrania sigue dispuesta a negociar con Rusia, aunque las conversaciones están suspendidas desde el descubrimiento de atrocidades en varias ciudades cercanas a Kiev tras la retirada de las tropas de Moscú, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. https://t.co/TXPij9qR4L pic.twitter.com/lfZfv4QXfj

