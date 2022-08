Campaña #MiPatrimonioNoSeVende anota nuevo acierto con 428 piezas repatriadas desde EU

Entornointeligente.com /

La campaña del Gobierno mexicano #MiPatrimonioNoSeVende ha conseguido recuperar un nuevo lote de 428 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas del desierto, entre puntas de proyectil, cuchillos de pedernal, artefactos de concha y hueso, fósiles marinos y elementos orgánicos, que fueron decomisados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y entregados al Consulado de México en Portland, Oregon.

Esta iniciativa, encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ), la más intensa y extensa de que se tenga registro en las últimas décadas, ha conseguido desde 2019 una cifra récord de 9,398 bienes arqueológicos e históricos repatriados, incluyendo estos últimos, y el reciente acervo procedente de Barcelona de 2,522 piezas prehispánicas y virreinales.

Destacan dos elementos de material orgánico: un huarache y un fragmento de un petate, en regular estado de conservación.

Con el apoyo de @GN_MEXICO_ @AduanasMx @FGRMexico seguimos promoviendo la restitución de bienes culturales a su lugar de origen.

— Alejandra Frausto (@alefrausto) August 2, 2022 Haciendo gala del viejo y mexicano adagio » En el pedir está el dar «, las autoridades mexicanas han desplegado una tarea de diplomacia, a través de embajadas y consulados, que ha dado frutos tangibles logrando la recuperación de piezas del patrimonio cultural de la nación mexicana, lo mismo desde Estados Unidos, que desde Alemania, Italia, Países Bajos o España.

El pasado martes 27 de julio, el canciller Marcelo Ebrard, al informar sobre la recuperación de las piezas vía el consulado de México en Barcelona, dio cuenta desde el Palacio Nacional de la instrucción presidencial de «colocar como una prioridad en la política exterior la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural», y reveló que las cifras de piezas repatriadas hasta hoy representan «55% más de lo que antes se había recuperado; es decir, está dando resultados lo que se está haciendo», dijo.

A raíz de las subastas de piezas prehispánicas que se han ofertado en años recientes en Europa, en Francia de manera particular, la Secretaría de Cultura lanzó la campaña #MiPatrimonioNoSeVende en redes sociales y, en paralelo, las representaciones de México en el exterior desplegaron una labor de difusión de ésta y de sensibilización, dirigida a posibles poseedores de buena fe de estos bienes, la mayor parte ellos sustraídos del país antes de la ley de 1972 que penaliza su enajenación, y se están acercando a institutos y coleccionistas de todo el mundo, solicitando devoluciones voluntarias.

Con Francia, el gobierno mexicano no ha tenido mucho éxito para detener las subastas, concretamente por la imposibilidad de comprobar el origen de los bienes ilegalmente subastados, de acuerdo con la legislación mexicana; no obstante, en marzo de este año, México sí pudo frenar la subasta de cuatro piezas prehispánicas que serían ofertadas en Bélgica y Austria.

En aquella ocasión, la secretaria de Cultura Alejandra Frausto escribió en su cuenta de Twitter: «Queda claro que alzar la voz sí da resultados. Las 3 piezas mexicanas que pretendían vender en Brujas #Bélgica han sido retiradas por la subastadora @CarloBonte. Gracias por no permitir que los bienes nacionales de México se conviertan en un artículo de lujo. #MiPatrimonioNoSeVende».

El canciller Ebrard ha hecho hincapié en que «ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando, y no al revés. De suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas. Esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora», dijo, refiriéndose a administraciones pasadas.

De acuerdo con la secretaria Frausto, México propone discutir la restitución de bienes culturales expoliados de los territorios donde se asentaron culturas precolombinas durante la cumbre de ministros de Cultura convocada por la UNESCO, Modiacult, el próximo mes en la Ciudad de México.

El lote de Oregon La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), formalizó este martes la recepción de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de 428 bienes arqueológicos procedentes de los Estados Unidos, que fueron objeto de decomiso en aquella nación, como lo había informado el 27 de julio el canciller mexicano.

El lote trasladado a México por valija diplomática, y entregado al INAH para su estudio, catalogación y custodia, data del periodo Posclásico Tardío (900-1600 d.C.) y está asociado a grupos humanos de las culturas del desierto, los cuales se asentaron en los territorios que hoy ocupan las entidades del norte de México y del sur de Estados Unidos, informó el arqueólogo Jaime Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH.

Puntas de proyectil y raspadores elaborados en pedernal, artefactos de concha y hueso, además de dos cuchillos que preservan su enmangue original, «son representativos de comunidades seminómadas de cazadores-recolectores», señala el arqueólogo.

Entre los objetos entregados en la sede diplomática de Portland destacan dos elementos de material orgánico: un huarache y un fragmento de un petate, en regular estado de conservación.

Asimismo, fueron devueltos diversos fósiles marinos del género Exogyra, los cuales han sido fechados hacia el periodo Cretácico, con una antigüedad estimada en 60 millones de años.

Bautista Valdespino indicó que cada una de las 428 piezas será resguardada por el INAH e inscrita en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos de la institución, con la posibilidad de que lleguen a formar parte de exposiciones en recintos museísticos.

El funcionario hizo un llamado a la población en general a evitar ser partícipes del saqueo de sitios patrimoniales y del tráfico ilícito de bienes históricos y arqueológicos, ya que una consecuencia de tales delitos es la pérdida de la información del contexto de las piezas.

Algunas de las recuperaciones más significativas:

En marzo de 2109, el Cuerpo de Carabinieri para la Tutela del Patrimonio Cultural de Italia, devolvió a México 600 exvotos mexicanos que habían sido incautados en 2016, y en septiembre de 2021 impidió la subasta de 17 piezas arqueológicas. 34 piezas arqueológicas que estaban en manos de coleccionistas privados alemanes fueron devueltas a México en junio del 2021. Ciudadanos holandeses restituyeron a México 17 piezas en febrero de 2022. En junio de este año, una empresa sueca devolvió a nuestro país dos piezas que habían sido extraídas en los años 50 para una campaña publicitaria. Apenas la semana pasada, el 27 de julio de 2022, la Fundación del Museo de Albuquerque de Nuevo México devolvió 12 esculturas pertenecientes a culturas del occidente de México, de la tradición cultural de Tumbas de Tiro, que datan entre los años 300 y 600 a.C. También el 27 de julio se repatriaron 2,522 objetos o fragmentos de carácter arqueológico o histórico a través del consulado mexicano en Barcelona. [email protected]

kg

Archivado en:

INAH Arqueología Estados Unidos Secretaria de Salud

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com