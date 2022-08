Campaña busca erradicar las carreras de galgos

Entornointeligente.com /

Ad portas de una nueva celebración de Fiestas Patrias, un grupo de creativos se unen con distintas fundaciones y rescatistas para alzar la voz por los galgos de Chile, una raza explotada todo el año y más en estas fechas.

La campaña reúne a distintas entidades y profesionales que han puesto su esfuerzo en prohibir y no regular las carreras de perros, y cuenta con el apoyo de Grupo Raya, con el objetivo de transformarse en agentes de cambio para mejorar las condiciones de vida de estos animales.

La iniciativa, que será lanzada este 25 de agosto, apunta a «funar» las carreras de perros como «El Trabajo que Nadie Quiere». Los organizadores lanzarán una campaña de concientización en redes sociales y enviarán una carta al perro «Brownie», del Presidente Gabriel Boric, donde de manera simbólica los galgos de Chile van a «renunciar» a este tipo de trabajo forzado.

Entre las acciones habrá una «funa» en LinkedIn a un trabajo que abusa, castiga y explota. Mientras en la web www.eltrabajoquenadiequiere.cl habrá testimonios de perros rescatados, fotos impactantes y adopciones, y donde se podrá firmar en contra de las carreras de perros.

El cierre considera una activación pública en el centro de Santiago el sábado 10 de septiembre, en que cientos de perros galgos van a estampar sus patitas en un lienzo gigante, con sus «firmas» para pedir el fin de esta práctica. «Pongamos la pata» busca concientizar y lograr apoyo político para lograr la prohibición.

Jhon Carrasco, vocero de la campaña «Pongamos la pata», recalcó que «este trabajo busca retomar lo que hicimos el año pasado, en cuanto a poner sobre la mesa la discusión acerca del fin de este tipo de prácticas mal llamadas tradiciones. En ellas, el abuso y la explotación son pan de cada día para los galgos en una actividad que sólo busca beneficiar el bolsillo del explotador».

«En este sentido, queremos resaltar que las organizaciones que participamos no estamos en contra de las tradiciones que en Fiestas Patrias se dan lugar en todo el país, pero no podemos aceptar que en parte de ellas exista tal abuso. Ellos no lo merecen, y por eso queremos todo el apoyo político para prohibir las carreras de perros», agregó.

En septiembre de 2021, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó, por 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, el proyecto de ley que buscaba prohibir y sancionar la organización de carreras de perros, especialmente la de raza galgo.

El resultado provocó que la moción quedara archivada y no se pueda legislar al respecto hasta pasado un año.

