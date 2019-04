Camp Nou y Montilivi muestran un Rubi más intervencionista

Entornointeligente.com / El Espanyol del 4-3-3 ha variado en los dos últimos encuentros lejos del RCDE Stadium. En el Camp Nou, con el objetivo de neutralizar el juego de ataque azulgrana, Rubi sorprendió con un 5-4-1 que dio buenos resultados comparado con el 0-4 de la primera vuelta: hasta pasado el minuto 70 el Barcelona no se adelantó (y de falta), aunque las ocasiones pericas se contaron con los dedos de una mano. El sábado en Girona, el 4-4-2 fue el punto de partida, con Óscar Melendo y Sergi Darder en los costados y Wu Lei acompañando a Borja Iglesias en el ataque. Un esquema que no modificó demasiado los comportamientos del equipo, como señaló el técnico en sala de prensa. “Cambiamos de sistema bastantes veces. Creíamos que fuera de casa habíamos hecho partidos muy buenos. Tuvimos un poco más de profundidad. Salió correcto el planteamiento, pero no fue la clave. Hicimos más ocasiones”, reflexionó.LINK ORIGINAL: As

