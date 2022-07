Camioneta fue tragada por la tierra tras fuertes tormentas en Nueva York (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Por Yahoo News

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Los hechos ocurrieron el lunes en el área de Morris Park, en el Bronx, luego de fuertes lluvias y viento. El socavón parece haberse formado «cuando una alcantarilla debajo de él se derrumbó» durante las fuertes precipitaciones, informó NY1.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, más de dos pulgadas de lluvia cayeron en el Bronx durante la noche del lunes. En Manhattan se registraron tres pulgadas.

Antonio Papadoboulous could only watch as his van got swallowed up by this sinkhole. We talk with him tonight at 10 @NY1 https://t.co/YspUehX84G pic.twitter.com/ihnBFJ6Q9J

— Stef Manisero (@StefManisero) July 19, 2022

Las inclemencias del tiempo provocaron retrasos en los aeropuertos de la ciudad e interrupciones en el metro de Nueva York.

Si bien inicialmente se descartó que el clima hubiera causado el socavón de Morris Park, el Departamento de Protección Ambiental (DEP) de la ciudad señaló que ahora está considerando todas las posibles causas del fenómeno.

«La investigación sobre la causa raíz del colapso de la calle se está llevando a cabo», dijo a The New York Times Edward Timbers, un portavoz del departamento. «El clima ciertamente podría haber tenido que ver».

Lea más en Yahoo News

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com