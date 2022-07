Camioneros piden a la gobernación de Bolívar que honren las deudas pendientes

Entornointeligente.com /

Camioneros independientes hicieron acto de presencia en las instalaciones de la Gobernación del estado Bolívar, en el municipio Angostura del Orinoco, exigiendo la cancelación de la deuda por el servicio prestado.

Ana Delgado, familiar de uno de los camioneros afectados, comentó a PRIMICIA que a pesar de haber hecho todo lo posible para que fueran escuchados, la manifestación no fue fructífera.

«A mi papá no le permitieron grabar absolutamente nada, de hecho le quitaron su teléfono. Hay camioneros que se les adeudan montos que sobrepasan los diez mil dólares donde no tienen respuesta en concreto para cuando sería la cancelación de la deuda (…) los dejaron a todos con más incertidumbre ya que no habrá alguien que se responsabilice por la deuda», aseveró la familiar.

Exige a la gobernación ※ a través de la Dirección de Servicios Generales- el cumplimiento de los pagos, «hay padres de familia que han contraído deudas, contando con esos pagos y nada que les han resuelto, esperamos que den pronta solución a esta situación», finalizó Delgado.

