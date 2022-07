‘Camino al 87», la vida de Román Torres en un libro infantil

Entornointeligente.com /

Aurelio Gallón, Temístocles Díaz y Guillermo Clement junto a Román Torres. Cedida La vida de una persona importante en la sociedad siempre genera preguntas sobre su historia. A veces suele ser llevada al cine, una obra teatral, un documental o un libro.

En esta ocasión, una iniciativa sociocultural centrada en la historia del exfutbolista Román Torres, nace de la mano del ilustrador Aurelio ‘Pape’ Carrión, el productor Guillermo Clement y el escritor Temístocles ‘Temi’ Díaz, quienes se inspiraron durante la pandemia para lograr el objetivo común de presentar la historia del exjugador panameño a una lectoría infantil a través del libro ilustrado Camino al 87′.

En entrevista con nuestro medio, ‘Pape’ dio a conocer qué los llevó a ilustrar la vida de este personaje futbolístico. «Tras mi amistad con Guillermo, en la pandemia, entre tanta incertidumbre, el proyecto llegó como si nada. Guillermo me sentó con ‘Temi’ en una reunión de Zoom. Conversamos con Román y dijimos que vamos a sacar este proyecto adelante sin importar qué. Yo me hice cargo de ilustrar las páginas».

Camino al 87′ contiene mensajes de inspiración y de superación para todos aquellos que deseen ser futbolistas en un futuro puedan cumplir su sueño.

Guillermo Clement y Aurelio Gallón compartiendo ideas para el desarrollo del libro. Cedida «Esta será una historia de disciplina y perseverancia más que nada. Creo que la historia de Román es un gran ejemplo de cómo la perseverancia te permite conseguir lo que sea. Uno puede hacer posibles las cosas a través del trabajo duro», relató ‘Pape’.

Este será el primer lanzamiento que tendrá ‘Pape’ como ilustrador, aunque manifestó estar preparándose para otros proyectos, enfocados en la historia de su vida y en como puede cambiar la situación en el mundo a través de este arte.

«El tema de la conciencia y el crecimiento como persona son algunas de mis metas. Mi objetivo con el arte es reconstruir narrativas que desde mi perspectiva no funcionan en el mundo. A través del arte, quiero mandar un mensaje de amor, cariño y comprensión», explicó ‘Pape’.

Por su parte, Guillermo Clement, afirmó que esta será su primera obra en el ámbito literario para niños, y espera que sea un total éxito.

Este libro para niños relatará la vida del exfutbolista Román Torres. Cedida «Esta será mi primera obra, no tengo más, no soy ilustrador o escritor, pero sí me llama la atención que sea un proyecto exitoso. Quiero poder contar muchas historias de personajes locales para que conozcamos un poquito la tradición, ya sea en el deporte o en algún negocio. Creo que es importante para los niños, para que entiendan y puedan leer de una forma simple e inspirarse».

Desafíos para su creación

En el camino para lograr los objetivos, tanto personales como laborables, siempre se presentarán obstáculos para salir adelante y cumplir con las metas. Clement declaró que uno de los desafíos fue la «preparación de logística y entrega de los libros».

«La estrategia que tenemos hoy en día es hacer un lanzamiento este 2 de julio. También lo presentaremos en plataformas en línea para poder venderlos», atribuyó.

Clement espera entregar en este libro un mensaje de esperanza, basado en que a pesar de las barreras que se presentan en la vida, es importante superarlas para lograr los sueños.

«Yo siento que en momentos de adversidad, uno se cuestiona si es suficientemente bueno o tiene las ganas para sacrificarse y cumplir sus sueños. Román nos dijo vamos a echar para delante, vamos a darle y nos vamos a sacrificar. Nada en esta vida es gratis y uno debe esforzarse para cumplir sus sueños».

Por último, ‘Temi’ reflexionó sobre el punto en que decidieron sacar adelante este proyecto durante los momentos más duros que enfrentaba la sociedad con respecto a la pandemia.

«Yo llevaba un tiempo con ganas de inspirar valores en los niños, especialmente a los que en 15 años serán adultos. Algo de lo que me di cuenta es de que, además del conocimiento, uno tiene que saber cómo aplicarlo, ahí es de donde viene la inteligencia emocional. Me enfoqué en eso y qué mejor manera de transmitirlo que a través de la historia de un futbolista como Román Torres, y de su camino desde el día cero, hasta meter su gol en el minuto 87 contra Costa Rica».

Continúo, «él no solo tenía el talento; su disciplina, criterio propio e inteligencia emocional lo llevaron al lugar donde está. Yo quiero que todos los niños que lean este libro, si quieren alcanzar algo pueden hacerlo con mucho trabajo y dedicación».

¿Por qué Román Torres?

Nuestra historia futbolera tiene muchos protagonistas, desde el mítico Rommel Fernández hasta los hermanos Dely Valdés. Pero el grupo escogió a Román Torres por la trayectoria que ha tenido el futbolista y el aporte que le ha proporcionado a la sociedad, afirmó ‘Temi’.

«Guillermo tiene una amistad con Román, entonces se dio su nombre. Yo he hecho proyectos de otros futbolistas, pero a Román lo vemos en Panamá y sigue en activo todavía. Entonces me pareció justo realizar un libro de Román y sacarlo al mundo en este preciso momento».

Para ‘Temi’ uno de los mayores retos para sacar adelante el proyecto fue «conseguir los fondos».

«En pandemia nadie nos quería dar los fondos. Al principio hubo un buen tiempo en el que estuvimos buscando los fondos, pero decidimos hacerlo nosotros mismos y venderlo al público», manifestó.

Para finalizar, ‘Temi’ lanzó un mensaje dirigido a los más chicos de la casa, y que no se desanimen en el camino a sus sueños, porque «todo es posible con esfuerzo y dedicación».

«Pueden alcanzar cualquier cosa que se propongan con mucha disciplina y hasta cierto punto obsesionarse con lo que quieran alcanzar para llegar a la meta. Habrá obstáculos por todos lados, dudas también y ‘peros’ de más. Román tenía obstáculos a su alrededor, pero nunca paró».

ESCRITOR En cuanto a la logística y la distribución del libro, el escritor mencionó se podrá adquirir online en Cuanto App, y próximamente crearán una alianza con la compañía Asapp para delivery.

Mañana, en Town Center Costa del Este, de 4:00 a 7:00 p.m. será la presentación oficial del libro, y estará a la venta durante el evento.

