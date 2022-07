Camino a Santiago de Compostela: ¿Qué debe saber para hacer este viaje?

Entornointeligente.com /

Por estos días el turismo se ha reactivado en todo el mundo y Europa no es la excepción, pues muchos son los viajeros que han llegado a estos países para iniciar sus vacaciones de verano o de mitad de año, esto pese a las alarmas que se han encendido por cuenta de la ola de calor que se está viviendo en el antiguo continente.

Uno de los recorridos que tanto religiosos como amantes del turismo extremo realizan cada año por estas épocas es el Camino a Santiago de Compostela, compuesto por cientos de kilómetros, dependiendo del lugar en el que se inicie, es famoso por sus rutas llenas de fervor, arte, historia, cultura y una hermosa experiencia espiritual.

Todo este recorrido termina en la tumba de Santiago el Mayor , quien, según la historia, era uno de los principales apósteles de Jesucristo, y su tumba está situada en la catedral de Santiago de Compostela.

Lea También: ¿Quiere sentirse como todo un capo? Puede alquilar la mansión de «El Padrino» Según cifras locales del vicepresidente Primero y consejero de Presidencia, Justicia y Turismo, para el mes de abril del 2022, se obtuvo la cifra más alta de toda la historia, ya que alrededor de 20.700 viajeros, una cifra importante luego de dos años de encierro por cuenta de la pandemia por covid-19.

Y es que esta peregrinación ha llevado a cientos de viajeros a realzarlo, pues «partiendo de la tradición religiosa de nuestros país , muchos viajeros se han acercado para preguntar por los diferentes planes que les permitan realizar y disfrutar de este hermoso recorrido», indica Andrés Vélez, Gerente de Mercadeo de Panamericana de Viajes.

El camino a Santiago: viajeros con diferentes objetivos El camino puede significar una peregrinación religiosa, también puede ser un recorrido de reflexión interna y de conocer a otros caminantes para compartir con ellos, conocer la cultura de los pueblos españoles y disfrutar del aire libre en esta caminata que también puede representar un reto personal , el hecho de hacer un camino de peregrinaje representa la oportunidad de salirse de la cotidianeidad, el estrés del día a día, el trabajo, para entrar en un estado de reflexión y contemplación.

Lea También: Vinos orgánicos y veganos, los invitados a Expovinos 2022 Cortesia Este viaje de introspección no es algo del pasado o netamente religioso, en 2019 cerca de 347.500 personas realizaron la peregrinación. Recomendaciones para hacer el Camino a Santiago de Compostela Escoja un equipaje cómodo , no lleve una maleta grande, opte por una en donde pueda llevar lo necesario. En su equipaje no olvide empacar ropa cómoda, gorra, bloqueador solar, zapatos adecuados para caminar. En el plan que usted escoja, no olvide pedir a su agencia de viajes que le incluyan un seguro de viaje . Intente hacer caminatas y entrenar para ayudar a su estado físico durante el recorrido. Alístese, tenga una buena actitud frente al camino, las personas con las que va a compartir y el clima. Tenga a la mano una cámara o mantenga su celular bien cargado , las fotografías para retratar la experiencia, harán de este viaje aún más inolvidable. Lea También: Vacaciones de mitad de año: ¿Cuáles son las tendencias de destinos en Colombia? ¿Dónde descansar? Este trayecto que puede durar semanas, de acuerdo al ritmo en el que vaya cada viajero, por eso es importante tener lugares de estadía nocturna.

De allí que, muchos de los habitantes de los diferentes pueblos en el transcurso del camino ofrezcan alojamiento, alimentación y transporte para brindar la mejor experiencia según su presupuesto o forma de viaje.

«Allí, por ejemplo, se pueden encontrar albergues cómodos, que son los que nosotros escogemos y ofrecemos, que vendrían siendo 3 estrellas, con desayunos y otros beneficios, como el de llevar el equipaje del peregrino entre hoteles y albergues. Es importante para planear muy bien este viaje , asesorarse de personas o entidades confiables , que realmente se preocupen porque vivan una gran experiencia durante todo el recorrido, desde Colombia hasta España, ida y regreso», agregó Vélez.

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com