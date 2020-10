Caminhão pega fogo e carga de cerveja é saqueada em Niterói

Entornointeligente.com /

NITERÓI – Um caminhão que transportava engradados de cerveja pegou fogo, na manhã desta quarta-feira, na Rua Reverendo Armando Ferreira, no Largo da Batalha, em Niterói, e teve a carga saqueada por populares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, homens do quartel de Charitas foram acionados, por volta das 9h, e foram até o local para conter as chamas. Ainda de acordo com a corporação, não houve registro de feridos.

Em vídeos que circulam na internet é possível ver o fogo no caminhão e uma densa cortina de fumaça negra. Em outras imagens, aparece o veículo queimado, sem chamas aparentes, e moradores da região e pessoas que passavam pelo local levando os engradados de cerveja. Os vídeos mostram ainda que os populares só se dispersaram com a chegada da equipes da Polícia Militar e dos Bombeiros.

