Caminha. Mulher grávida é resgatada depois de sofrer uma queda acidental

Entornointeligente.com /

Uma mulher grávida de nacionalidade francesa foi resgatada na praia de Pedras Ruivas, em Caminha, depois de ter sofrido uma queda acidental enquanto andava de mota de água.

De acordo com uma nota esta quarta-feira divulgada pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), terá sido recebido um alerta pelas 19h09 de terça-feira, «através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que uma mulher havia sofrido uma queda acidental na praia de Pedras Ruivas», tendo depois sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Caminha e do Projeto «SeaWatch», assim como elementos do INEM.

A vítima acabou por ser retirada do local por populares, sendo auxiliada pelos elementos do Projeto «SeaWatch», em colaboração com os elementos do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira, que levaram para o hospital.

O Comando-local da Polícia Marítima de Caminha tomou conta da ocorrência.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com