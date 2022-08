Caminando Ando programa para solucionar

Entornointeligente.com /

Quizás usted haya visto en mis publicaciones de manera reiterada la palabra #CaminandoAndo, con imágenes y videos de acción social principalmente, hoy les voy a comentar el origen de esa frase.

Hace ya 5 años comencé a Caminar con el objetivo de Bajar de Peso, principalmente por salud, y los videos que grababa para motivarme a mí y motivar a otros, me llevó a colocarle #CaminandoAndo, entendiendo que caminaba y andaba haciendo un camino, además de reflexionar sobre alguna situación en particular.

Luego las reflexiones se convirtieron en autónomas y dediqué dos años y medio en hacer diariamente una reflexión que lleva como nombre #ReflexionandoAndo, del cual está próximo a publicarse un libro, son reflexiones de vivencias, de coyuntura pero de enseñanzas de Vida que me inspiró la Musa del momento en el Reflexionar interior que cada uno tenemos a diario.

Volviendo al #CaminandoAndo, el Gobernador Rafael Lacava que sabe de marca y de comunicación me recomendó hacer del #CaminandoAndo el eslogan de mi primera y hasta la fecha única campaña electoral propia, que me llevó a ser hoy en día, Diputado a la Asamblea Nacional, electo por el circuito 2 de Carabobo, Diego Ibarra, San Joaquín y Guacara, eslogan que definitivamente tuvo aceptación y se ha convertido en soluciones a muchas problemáticas que siente y padece el Pueblo, del #CaminandoAndo se ha desprendido, #SolucionandoAndo, #AfeitandoAndo, #AyudandoAndo y pare usted de contar, eso es gracias a un gran equipo que me acompaña, que está desplegado a lo largo y ancho del estado Carabobo y que tiene como misión, buscar la mayor suma de felicidad posible al Pueblo, apoyar al Presidente Nicolás Maduro y al Gobernador Rafael Lacava que es prácticamente quien me inspiró a consolidar la Marca de Gestión #CaminandoAndo.

A veces me asombro de ver el #CaminandoAndo en sitios que ni siquiera yo he visitado y ya se habla de él, ha hecho conocer una gestión que venimos haciendo con voluntad más que con recursos, es una unión de personas que se han dado a la tarea de solucionar situaciones de su comunidad y que se han sentido reflejados en el #CaminandoAndo.

Desde el punto de vista comunicacional se ha hecho un trabajo arduo y constante, hoy el #CaminandoAndo está en la Radio, a nivel nacional por Radio Miraflores, todos los lunes a las 8am y en el estado Carabobo a través de Unión Radio 105.3FM de lunes a viernes, también el #CaminandoAndo es Televisión, a través de Asamblea Nacional Televisión (ANTV) los días martes a las 11am, somos redes sociales en Instagram y Tiktok, es un proyecto que viene en ascenso y se encarga de presentar la otra cara de la moneda.

«Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo Yo», Ortega y Gasset. #CaminandoAndo es #SolucionandoAndo

El Pueblo, Maduro y Lacava cuentan en Carabobo con el #CaminandoAndo

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com