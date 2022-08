Camión provoca múltiple choque con heridos en Arroyos y Esteros

Entornointeligente.com /

El grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde del miércoles sobre la ruta PY03, a la altura de la ciudad de Arroyos y Esteros , Departamento de Cordillera .

Un camión de gran porte que transportaba una carga de soja y circulaba por la mencionada arteria perdió los frenos y terminó chocando contra varios vehículos.

Primero embistió contra un camión cisterna, luego se llevó por delante a un automóvil de color blanco y a una camioneta y, finalmente, colisionó de manera frontal contra otro rodado de gran porte que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con el informe policial, en el segundo vehículo afectado iba a bordo una niña que quedó atrapada en el habitáculo y con heridas graves. Tras ser rescatada, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde se logró estabilizarla, informó Telefuturo.

El conductor del camión que provocó el múltiple choque, que tendría 22 años, también resultó gravemente herido en una de las piernas. Los demás involucrados en el percance vial sufrieron golpes de diferentes consideraciones.

«Yo vi por el retrovisor que el camión venía y ya no me dio tiempo de hacer nada, solo prepararme para el impacto. Me arrastró, me hizo girar el vehículo y me llevó por una baranda», expresó uno de los conductores.

