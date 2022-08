Camilo revela cuál sería el artista favorito de Índigo desde que estaba en el vientre de Evaluna

Entornointeligente.com /

El cantante y su esposa siguen disfrutando de esta etapa como padres primerizos No cabe duda que Camilo y Evaluna se han convertido en los padres más destacados de la farándula latina durante los últimos meses, y es que desde el nacimiento de su primogénita Índigo, los medios no han parado de estar atentos a cada detalle sobre esta etapa. A pesar de que hasta el momento no conocemos el rostro de la pequeña, sus padres han dado a conocer ciertos detalles sobre ella y sus experiencias.

Fue así como por medio de sus redes sociales Camilo compartió con sus seguidores lo que parece ser el artista favorito de su hija desde que aún estaba en el vientre de la madre.

«Les voy a contar una historia, cuando Evaluna estaba embarazada de Índigo, nosotros le poníamos canciones pa’ ver cómo reaccionaba, nos dijeron que desde la panza muestran lo que les gusta. Le poníamos de todo, adivinen: artista favorito de Índigo; Grupo Firme» expresó el intérprete de Vida de Rico.

«Y esa panza hacía pum, pum, pum y dijimos: parce, Grupo Firme. Yo se los dije a ellos, vamos a hacer una cancion. Entonces, el hecho de que tengamos una cancion juntos es algo que me llena de orgullo a mí y que yo sé que le va a encantar a Índigo, también sé que le va a encantar a La Tribu, sobre todo, a La Tribu de México» agregó.

Cabe recordar que el próximo 18 de agosto, el intérprete estrenará un nuevo tema precisamente con el Grupo Firme titulado «Alaska».

