Camilo Guevara. Filho do revolucionário Che Guevara morreu na Venezuela

Faleceu na terça-feira Camilo Guevara March, um dos filhos do guerrilheiro Ernesto Rafael Guevara de La Serna, mais conhecido como «Che Guevara», vítima de um infarte de miocárdio. A notícia da morte foi confirmada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de Cuba.

«É com profundo pesar que dizemos adeus a Camilo, filho de Che e promotor das suas ideias, como diretor do Centro Che, que preserva parte do extraordinário legado do seu pai. Abraços à sua mãe, Aleida, à sua viúva e filhas, e a toda a família Guevara March», escreveu o líder cubano, através do Twitter.

Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que conserva parte del extraordinario legado de su padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a toda la familia Guevara March. pic.twitter.com/n7PaAVbmC2

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 30, 2022

A imprensa venezuelana, segundo diz agência cubana Prensa Latina, explica que Camilo Guevara March «estava de visita em Caracas» e acabou por morrer como resultado «de uma trombose pulmonar que derivou num ataque cardíaco».

Camilo Guevara era formado em Direito Laboral e diretor do Centro de Estudos Che Guevara, em La Havana, Cuba, e tinha mais três irmãos da mesma mãe.

O seu pai, conhecido internacionalmente, foi um revolucionário marxista, visto como uma das principais figuras da Revolução Cubana.

