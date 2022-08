Camilo Escalona y el balance a menos de tres semanas del plebiscito: «En todo este proceso veo un gran ausente, la derecha»

Entornointeligente.com /

En conversación con El Mostrador en La Clave, el secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, analizó el rol que ha tenido el Presidente Gabriel Boric y la derecha a menos de tres semanas del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Para Escalona, el papel del Gobierno es «parte de sus responsabilidades políticas y éticas», ya que «lo que está de por medio es ni más ni menos que la más importante decisión del Estado de Chile en los 200 años». Sin embargo, en la otra vereda, «quienes dirigen y orquestan la campaña el Rechazo están en las sombras. No dan la cara. ¿Por qué no ha hablado el expresidente Sebastián Piñera? ¿Por qué no han hablado los otros líderes de la antigua oposición de la derecha? Porque saben que son minoría. La minoría se ocultó tras figuras que hoy son sus aliados, pero que tienen una imagen diferente a la del profundo conservadurismo que proyecta la derecha chilena desde siempre».

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, conversó con El Mostrador en La Clave sobre lo que ha sido la campaña del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre por parte del Gobierno y la derecha a menos de tres semanas de los comicios que definirán si Chile tendrá o no una nueva Constitución.

En ese sentido, el exsenador por la región de Los Lagos se refirió al rol que ha tenido el Presidente de la República, Gabriel Boric, con el proceso y las críticas que ha recibido por ello por parte de la oposición.

«Yo creo que ahí (plebiscito) hay un gran ausente: la derecha, que tiene una especie de contrato, de entrega de la representación a personas que antes fueron de la centroizquierda. Una gran cantidad de ellas ya había dejado de ser de la centroizquierda hace rato», señaló.

«Se sobre visualiza, se exageran las decisiones que tomó el Gobierno. Es completamente lógico y natural que el Gobierno tenga que informar. Es totalmente lógico el liderazgo que tomó el Presidente de la República, Gabriel Boric», complementó.

Para Escalona, «son parte de sus responsabilidades políticas y éticas, lo que está de por medio es ni más ni menos que la más importante decisión del Estado de Chile en los 200 años de nosotros como República. En consecuencia, ellos, que son las autoridades del Estado, están en su total responsabilidad de asumir el rol que jugaron».

«Pero por el contrario y al revés, en el ámbito político, quienes dirigen y orquestan la campaña el Rechazo están en las sombras. No dan la cara. ¿Por qué no ha hablado el expresidente Sebastián Piñera? ¿Por qué no han hablado los otros líderes de la antigua oposición de la derecha? Porque saben que son minoría. La minoría se ocultó tras figuras que hoy son sus aliados, pero que tienen una imagen diferente a la del profundo conservadurismo que proyecta la derecha chilena desde siempre».

«Sus rostros no están en ninguna parte, es más que silencio, es haber tenido la decisión y aplicar esa decisión con una rigurosa disciplina de ocultamiento de la verdadera naturaleza del proyecto del Rechazo. En eso han tenido éxito, han puesto como sus defensores a quienes tienen otra imagen», concluyó.

