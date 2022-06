Camilo confesó sobre Evaluna: «A mi esposa se la encapsularon (la placenta) y se la comió»

Entornointeligente.com /

Angélica Álvarez.- Camilo confesó a sus seguidores que a Evaluna le encapsularon «la placenta y se la comió».

Hasta el momento se sabe que el parto de su primera hija Índigo fue en su propia casa y de manera natural.

«Aunque la experiencia no debió ser demasiado agradable para Evaluna, puesto que como ya has visto en el vídeo, Camilo dice: Lo que es una cara de fascinación, mientras realiza gestos faciales de asombro. Pero los padres de Índigo no son los únicos ‘celebrities’ que han tomado esta decisión, pues la mismísima Kim Kardashian también afirmó haberse comido la placenta de su hijo Saint en píldoras».

Evaluna preparó las cápsulas de ese órgano luego del nacimiento de su hija en el mes de abril: «El parto fue largo , pero fue precioso, enamorado de mi esposa y devoto a ella ya antes, pero después del parto… el nivel de respeto y admiración…», dijo Camilo.

¿Por qué algunas personas toman la decisión de comerse la placenta? El sol de tampico. Algunas mujeres se comen la placenta. Algunas personas consideran que comerse la placenta de forma cruda, batida o incluso en pastillas luego del parto puede crear células madres beneficiosas para el recién nacido, aunque no hay pruebas científicas que hayan evidenciado eso.

También te puede interesar: Brad Pitt le hace una confesión a Gwyneth Paltrow: «Te amo»

LINK ORIGINAL: NotiGlobo

Entornointeligente.com