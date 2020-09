Camila Sodi e Iván Sánchez, pareja sorpresa

Entornointeligente.com /

¡HOLA! México ha adelantado la exclusiva con la que sale a la venta la revista esta semana: Iván Sánchez y Camila Sodi son la pareja sorpresa de este verano que ya está a punto de finalizar. Los actores han dado rienda suelta a su amor durante una escapada a Ibiza y Formentera, donde han sido fotografiados disfrutando del Mediterráneo en un yate y deshaciéndose en besos y carantoñas. Ambos habían compartido con sus seguidores que se encontraban en la isla balear, e incluso habían intercambiado ‘me gusta’ en sus publicaciones sin revelar que se encontraban juntos, pero las imágenes en exclusiva de la edición mexicana de ¡HOLA! confirman que, efectivamente, están juntos y enamorados.

Sánchez, que hace tiempo que también triunfa en el país azteca, parece encantado de mostrarle algunas de las maravillas de su país natal a Sodi, que tal y como podemos observar en su perfil público, también está disfrutando al máximo de la gastronomía de la región. Paella, pulpo, jamón son algunos de los manjares que ha podido degustar. «Ibiza, te amé», escribía la mexicana sobre un vídeo surcando el mar en un yate, mientras que él compartía imágenes similares con el mensaje: «Mediterráneo, mi amor». Las fotografías exclusivas dan buena fe de lo mucho que ha disfrutado la pareja en la embarcación, donde se les ve tomando el sol, gastándose tiernas bromas, charlando con mucha complicidad y dedicándose besos y abrazos mientras se bañan en las cristalinas aguas de las pitiusas.

Ivan y Camila se conocen desde 2015, cuando coincidieron en el rodaje de la ficción de televisa Señorita Pólvora. En la serie protagonizaban una historia de amor que no hay duda de que ahora ha trascendido la pantalla, aunque siempre negaron los rumores sobre un posible romance entre ellos. Por aquel entonces, el actor de Hospital Central, que es padre de dos hijas, fruto de su relación con Elia Galera, comenzaba una relación con la actriz Ana Brenda, de la que se separó tres años más tarde y con la que sigue manteniendo una buena relación. «Hay superbuena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana», dijo la mexicana cuando anunció su ruptura.

Por su parte, Camila Sodi, que disfruta de unas vacaciones después de superar el coronavirus, mantuvo una relación de más de una década con Diego Luna, con el se casó en 2008 y tuvo dos hijos. Sin embargo, cinco años después de darse el ‘sí quiero’ la pareja se divorció. Posteriormente, tuvo breve un romance con el futbolista Chicharito, que va a ser papá por segunda vez con Sarah Kohan. Revista HOLA

