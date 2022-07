«Camila saldrá esta noche», una película sobre cambio generacional, feminismo y sororidad

Entornointeligente.com /

«Camila saldrá esta noche» es la nueva película de Inés Barrionuevo, que narra el cambio generacional y el «nuevo ecosistema de jóvenes» argentinos que han crecido en un entorno libre y seguro y que saben «perfectamente qué es lo que quieren y lo que no».

En una entrevista con Efe, con motivo del debut de su largometraje en las salas españolas, Barrionuevo afirma que le hubiera gustado «ser adolescente en esta época, con todas estas libertades. Siento una sana envidia al observar a este nuevo ecosistema de jóvenes que entraron a su adolescencia justo cuando se daba en Argentina un movimiento feminista tan fuerte «.

Evolución de los nuevos jóvenes Con la historia de Camila como punto de partida, Barrionuevo analiza, casi a modo de espejo, la evolución de estos nuevos jóvenes que han crecido sin miedo, que no ocultan sus preferencias sexuales o el modo en que quieren relacionarse entre sí y con los adultos, y que no están dispuestos a repetir «ciertas formas que no se dan más», afirma la directora, como las viejas estructuras «familiares, patriarcales o monogámicas».

Barrionuevo explica que el universo de «Camila saldrá esta noche» es el de todos estas chicas y chicos de 12, o 13 años que han crecido con leyes progresistas , como la Ley de cupo trans, la Ley de género, o la de matrimonio homosexual ya aprobadas. «Ellos se criaron con todo eso dado y para ellos ya no hubo otra cosa», ha indicado.

Este es el caldo de cultivo en el que crece el germen de la modernidad argentina que bulle en «Camila saldrá esta noche», un relato donde Camila es la protagonista absoluta; interpretada con toda solvencia por una debutante de 18 años, Nina Dziembrowski, la cinta es el personaje, «el resto -apunta Barrionuevo-, solo es contexto»

Tiene 17 años y un fuerte carácter y convicciones. Vive con su madre y su hermana pequeña en La Plata, pero debe trasladarse a Buenos Aires al caer enferma la abuela materna. El cambio de ciudad conlleva también pasar de un colegio público con fuertes vínculos políticos a un nuevo centro donde la neutralidad y lo «políticamente correcto» es toda una provocación para ella .

Mujeres cuidándose Hace años que a Barrionuevo le interesa el mundo de los adolescentes, desde su primera película «Atlántida» (2014) a la última, «Lxs chxcas de las motitos» (2020). Pero con «Camila» afirma, le pudo «el advenimiento de la fuerza feminista en Argentina y de las marchas del aborto que ocurrieron en los últimos cinco años».

«Sin estas chicas, todas tan jóvenes, muchas de las cuales iban a las marchas desde el colegio, con sus madres, sin ellas -ha apuntado-, todo ese movimiento no habría sido posible».

Y esto, afirma, «pudo ser así porque hubo mi generación, la de mi madre y la de mi abuela que lucharon con mucho sufrimiento para que la Argentina de hoy viva un movimiento muy fresco, muy nuevo y muy combativo».

Camila saldrá esta noche Barrionuevo dice que «Camila saldrá esta noche» también es una película «de iniciación» y de «descubrimientos» y que habla tanto de las relaciones intergeneracionales como del proceso de maduración; reivindica los valores feministas, defiende la libertad sexual, participa de la revolución ecológica y denuncia el acoso machista.

También, añade que es «una historia de mujeres solas cuidándose entre ellas . Me gustaba la idea de este núcleo familiar con cada una de esas mujeres hija de su generación», inevitable, dice, «la discusión y los reproches a una abuela ausente que vienen de un hueco generacional muy grande».

