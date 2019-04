Camila Recabarren encantó a sus seguidores en Instagram con fotos en playas de Sudáfrica

Entornointeligente.com / El 21 de marzo, Camila Recabarren tomó sus maletas y se aventuró a Sudáfrica. La modelo y ex panelista de “La Mañana” de CHV emprendió el rumbo a estas tierras para un programa de televisión de viajes que ella conducirá. Desde entonces, la ex Miss Chile no ha dejado de publicar imágenes de sus actividades en el país africano. Pero no todo ha sido trabajo, ya que Camila también ha disfrutado de los bellos parajes de Sudáfrica como sus playas. Recientemente, la modelo encantó a su millón 800 mil seguidores en Instagram con algunas fotografías en las que luce toda tu estilizada figura con un traje de baño rojo, llenándose de elogios, especialmente por sus perfectas y largas piernas. RelacionadoLINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

