Camila Cabello tiene nuevo amor

Después de su sorprendente ruptura con Shawn Mendes, la artista Camila Cabello parece haber vuelto a encontrar el amor. O eso demostrarían unas fotografías publicadas por la agencia de famosos Backgriden la que se ve cómo la cantante pasea de la mano junto con un hombre que parece ser Austin Kevitch.

La nueva pareja de Cabello es un empresario fundador de la aplicación Lox Club, una plataforma de citas «para judíos con gran poder adquisitivo y gustos de muy alto estándar». Sin embargo, las personas no judías también pueden hacer uso de un sistema que solo se puede utilizar en Nueva York, Los Ángeles o Miami.

Aunque se desconoce exactamente en qué momento de sus vidas se han cruzado los caminos de Camila y Austin, la revista Cosmopolitan encuentra como amigo común a Nicholas Galitzine, actor que interpretó el papel del príncipe Robert en Cenicienta , película en la que también participó la polifacética artista cubana.

Casualidad o no, las fotografías fueron captadas el mismo día que Shawn Mendes cumplía 24 años. La nueva pareja aparecía comiendo en una terraza mientras mostraba una actitud cariñosa. Camila llevaba un vestido azul con flores blancas estampadas y su novio una camiseta blanca sin apenas decoración.

La pandemia, clave de una ruptura amistosa

El fin de la relación entre Shawn Mendes y Camila Cabello se confirmó en el mes de noviembre de 2021. «Empezamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siéndolo», escribía Cabello en una storie de Instagram firmada por ambos miembros de la pareja.

A pesar de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura, el motivo real que la produjo fueron los problemas de salud mental de la cantante. En una entrevista en Time to walk, un programa de Apple TV, Camila no dudó en reconocer que sus problemas de ansiedad se habían incrementado en la cuarentena. «Pasé de no tener tiempo para mí a tener mucho y ninguna distracción. Me quedé sola con mi ansiedad y eso interfirió en mi relación», lamentó.

Con información de AS

