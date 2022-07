Camila Cabello habla sobre el fracaso de la revolución cubana

Entornointeligente.com /

Camila Cabello aprovechó su comparecencia en el programa, The Street You Grew Up On, para declarar que la revolución emprendida en Cuba por los hermanos Fidel y Raúl Castro fue un fracaso.

La intérprete de «Havana» destacó durante la entrevista con la actriz Kerry Washington que el sueño que le vendieron a sus abuelos comenzó a venirse abajo con la generación de su madre.

«La revolución empezó con mis abuelos y cuando llegó la generación de mi mamá empezó a desmoronarse. Ya la luz se iba por días, había escasez de comida, existía racionamiento. Entonces la generación de mi mamá estaba como ‘ay, este intento de sueño que le vendieron a la generación de mis padres no está funcionando’, así que se fue a México y ahí conoció a mi papá», declaró la joven cantautora y actriz.



