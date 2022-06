CAMe mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este miércoles en el Valle de México

Entornointeligente.com /

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la mañana de este miércoles que continúa la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, con el fin de proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación.

La CAMe recordó a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México indicó que las condiciones meteorológicas para el día seguirán provocando mala dispersión del contaminante ozono y sus precursores.

El sistema de alta presión en el centro del país generará estabilidad atmosférica moderada, temperatura máxima promedio alrededor de los 28 grados, viento con intensidad débil y dirección variable por la mañana y parte de la tarde, además de radiación solar intensa y algunos nublados. Estos factores darán lugar a estancamiento de los contaminantes y a la formación de ozono que provocará mala calidad del aire.

La comisión acotó que el pronóstico indica que por la tarde habrá incremento de nubosidad y alta probabilidad de lluvias fuertes y viento con rachas de hasta 45 kilómetros por hora; estas condiciones permitirían una mejor dispersión de los contaminantes.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dijo que estará atenta a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas e informará sobre las acciones a seguir a las 15:00 horas de este miércoles.

Hoy No Circula Los vehículos que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas de este miércoles 8 de junio son:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9; y aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Vehículos de uso particular con holograma de verificación «0» y «00», engomado rojo, terminación de placas 3 y 4. Vehículos que no porten holograma de verificación, como autos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas con letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma dos. Restricción a la circulación del 50% de las unidades que transportan gas licuado de petróleo (LP) a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya matrícula sea non. Vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o el Estado de México.

