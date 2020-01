Cambios previsto por la ley de urgencia «perjudica a los trabajadores y fomenta la informalidad»

Entornointeligente.com /

La intención de modificar la ley de inclusión financiera que figura en el ya famoso anteproyecto de la ley de urgencia es uno de los puntos criticados con más firmeza desde el Frente Amplio, que lo interpreta como «la facilitación de la evasión fiscal y el lavado de activos», según declaraciones del economista Mario Bergara.

Quien también puso su lupa sobre el asunto fue el senador reelecto Charles Carrera, quien la considera «una medida muy preocupante, porque perjudica en particular a los trabajadores. Cuando trabajador y empleador se pongan de acuerdo, la forma de pago del salario sería en efectivo.

Realmente me parece que son situaciones que vulneran, que van por el lado de incentivar la informalidad y el trabajo en negro, situación que tratamos de ir superando con estos años en materia de inclusión».

Asimismo, calificó como «muy preocupante» el hecho de que «se habiliten las transacciones sin límite de monto, que se hagan en efectivo, porque lo que hace es aumentar la evasión fiscal, las formas del lavado activo.

Además, todo eso está atado con una serie de obligaciones que hoy existen, porque por ejemplo los profesionales que actúan en esas transacciones en efectivo van a tener que denunciar si sospechan de lavado de activos, y lo mismo los bancos cuando vayan a depositar plata.

Uno no entiende mucho qué es lo que se quiere incentivar. Quizás sea esas situaciones de opacidad. Ninguna persona de bien andaría con 300.000 dólares en un maletín para hacer una transacción. Quienes no tienen ningún inconveniente con la justicia ni el Estado no tiene preocupaciones».

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com