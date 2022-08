¿Cambios en Miss Universo? Lo que se sabe de la inclusión

Entornointeligente.com /

En una clara intención de que el certamen de belleza Miss Universo sea más inclusivo, extraoficialmente s e ha asegurado que podrían participar mujeres embarazadas, con hijos, casadas o hasta divorciadas ; algo que cambiaría el paradigma que se tiene del concurso.

De acuerdo a lo reseñado por el portal de noticias argentino Infobae , la medida se dio a conocer a través de un comunicado que se envió a diferentes delegaciones del mundo, aunque la organización no ha hecho el anuncio de manera oficial.

LEER TAMBIÉN: MISS UNIVERSO REVELÓ SU ENFERMEDAD TRAS CRÍTICAS SOBRE SU PESO En la comunicación, se habría detallado, efectivamente, que los requisitos serán menos exigentes en cuanto al estado civil o materno de las concursantes, además de que ahora también podrán ser consideradas candidatas de entre 18 y 28 años de edad

En relación con el tema, se refirió Amy Emmerich, CEO de la organización, quien señaló que la decisión fue tomada luego de que el Miss Universo realizara unas encuestas entre los seguidores y directores de la franquicia.

El resultado fue que las personas estuvieron de acuerdo que los requisitos «fueran más relajados».

«A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios», se señaló el mencionado comunicado.

Se enfatizó, que entre los requisitos que las interesadas deben cumplir, es dominar el idioma inglés; que se encuentren estudiando o hayan terminado una carrera y tener la nacionalidad de la delegación que van a representar.

YA SE HICIERON ECO DE LA NOTICIA La delegación de México ya se hizo eco de la noticia, pero no dio más detalles de esta nueva modalidad. En Colombia también se difundió la «relajación» de las reglas para el Miss Universo.

Como era de esperarse, el cambio ha generado reacciones a favor y en contra en las redes sociales.

«Otro Miss América será, o sea de doñas wangas»; «ya no será Miss universe su nombre puede ser ‘Reina Luchona’»; «cambien de nombre entonces que ya no se llame miss sino señoras universo», fueron algunos de los comentarios de los usuarios que no aprueban el cambio.

Mientras, quienes lo aprueban, escribieron: «súper si hay mucha mujer hermosa que podría ser representante de miss universo»; «m e agrada la idea, hay tantas mujeres valiosas, ejemplos de vida, inteligentes, que no pierden valor por ser madres o haber tenido matrimonios, al contrario, creo que con la experiencia vivida pueden aportar grandes enseñanzas y experiencias por medio de esa plataforma».

