Cambio de look de Cristian Castro suscita comentarios en redes sociales

«Cristian Castro es el único pollito de colores que ha logrado llegar a edad adulta», dice uno de los miles de comentarios de burlas generados por los nuevos looks que el cantautor mexicano, Cristian Castro usa para aparecer en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, llegando a hacerse viral en las redes sociales luego de asistir a este con el cabello color morado, el pasado lunes 25 de julio.

Memes, videos jocosos, comentarios de burlas y apoyo están siendo publicados en torno a las transformaciones del intérprete de ‘Volver a Amar’, quien con su presencia hizo que el concurso de talento marcara un puntaje de 12,1, siendo este un récord en el rating de la propuesta televisiva.

Canta conmigo es la versión argentina del concurso de música británico All Together Now, el cual se estrenó el 27 de enero de 2018 en BBC Television.

El cantante ha sido comparado con diversas personalidades, entre las han estado el personaje «Stephanie» de Lazy Town y «Tía Pelucas» (Estefanía Larios de Gamboa) de la telenovela infantil Carita de ángel, al cual le dio vida la actriz mexicana Nora Salinas.

«Cristian Castro está teniendo su Britney moment», «Su asesor de imagen lo odia, no hay duda», «Así menos nos van a visitar los extraterrestres Cristian Castro» y «Luis Miguel es el sol de México y Cristian Castro la nebulosa», son algunos de los comentarios de los internautas.

Mientras que por el contrario, otros han brindado su apoyo al hijo de Verónica Castro, emitiendo opiniones en las expresan que admiran la confianza y estilo propio que tiene el famoso.

«Cristian Castro experimentando con su imagen y conviviendo con sus fanáticos, ya quisiéramos tener su estabilidad y seguridad, pinches inadaptados envidiosos «, comentó Manuel Cervantes en Twitter.

Asimismo, un usuario escribió en dicha plataforma que burlarse de Cristian Castro es no entender que los adultos también pueden ser diversos en género, en orientación sexual y en vestimenta.

