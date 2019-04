Cambiar la estructura interna, origen de la crisis de Williams

Entornointeligente.com / Se podrían dar mil datos para argumentar que Williams se encuentra sumido en una profunda crisis en el Mundial de Fórmula 1, pero por encima del resto sobresale uno: l a escudería de Grove es la única que no ha conseguido puntuar tras los Grandes Premios de Australia y Bahréin 2019. Preguntada por esta delicada situación, Claire Williams admite que todo radica en el cambio en la estructura interna que ella promocionó en 2016 para intentar impulsar el rendimiento del equipo: “Con el fin de preservar nuestros resultados e incluso progresar, cambiamos algo en 2016 en la estructura interna y resultó ser un error. Fue mi iniciativa y admito mi culpa. Créeme, no estamos escondiendo nuestras cabezas en la arena. Sabemos dónde estamos y qué necesitas para ganar, pero es un proceso largo. Estamos tratando de producir de manera independiente tantas partes como sea posible y tenemos 620 personas trabajando para nosotros, lo que es mucho para la estructura que tenemos. Crear el Williams del futuro y preservar nuestra cultura es la tarea que enfrentamos ahora”. De igual modo, Williams prefiere no responder sobre el período de ausencia que Paddy Lowe ha cogido por motivos personales: “No quiero responder a esa pregunta en este momento. Es muy difícil para mí hablar sobre Paddy y su papel en esto. Confío en mis ingenieros por completo y creo que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Patrick Head ha vuelto como consultor y apoyar a los ingenieros en un período tan difícil. Tiene mucha experiencia y es el tipo de persona que realmente escuchan. Su consejo será muy valioso” Por último, la jefa del equipo británico confirma en ‘ Auto Hebdo’ que Williams Advanced Engineering ya no genera beneficios que permitan acelerar el proceso de recuperación: “Fue creada en 2010 para apoyar al equipo de carreras y en respuesta a la caída en el interés de los patrocinadores, pero ahora contribuye poco a la financiación del equipo. Nuestra financiación es casi totalmente dependiente de los patrocinadores y los ingresos de la Fórmula 1 . Todo lo que ahora se está discutiendo se está moviendo en la dirección que necesitamos. Hemos estado corriendo durante 42 años porque es nuestra pasión. Sí, ahora estamos en la parte trasera de la parrilla, pero sé que regresar a las posiciones que merecemos es sólo cuestión de tiempo. No le estaría hablando ahora si no estuviera seguro de ello”.LINK ORIGINAL: As

