¿Cambió Instagram? La red social da marcha atrás con su algoritmo tras quejas de usuarios

Instagram da marcha atrás. Por ahora. La red social ha anunciado este jueves que en las próximas semanas eliminará el estilo de novedades que copió de TikTok , un ajuste para incrementar el tiempo en pantalla y el consumo de vídeo de los usuarios. Este diseño provocó una rebelión de cientos de miles de personas que postearon en sus cuentas un cartel que tomaba prestada la más popular de las frases de Donald Trump: «Hagan de Instagram, Instagram otra vez».

«Me da gusto el hecho de que hayamos tomado riesgos. Si no fracasamos de vez en cuando es porque no estamos pensando lo suficientemente en grande o de forma atrevida», ha dicho Adam Mosseri, el jefe de Instagram , en una entrevista a The Verge, un medio especializado en tecnología. «Pero definitivamente tenemos que dar un paso atrás y reagruparnos. Hemos aprendido mucho y volveremos con alguna idea nueva o alguna reiteración», admitió el desarrollador. Mosseri también reconoce que en muchas ocasiones el cambio genera repudio en los usuarios. En esta ocasión el desagrado les ha quedado muy claro. «La gente se siente frustrada ante el nuevo diseño y los datos de uso no son muy buenos», ha añadido.

La red, propiedad de Meta (antes Facebook), había lanzado recientemente un diseño de fondo negro que abría el feed , con reels , vídeos en formato vertical y de corta duración para verse en toda la pantalla. A estos, que bien podía ser contenido de un desconocido sugerido por el algoritmo, seguía un eterno carrete de imágenes. La fotógrafa e influyente estadounidense Tati Bruening se había quejado de estos ajustes. La influencer había iniciado una campaña de resistencia para que volviera a priorizarse las fotografías y vídeos de amigos y conocidos a los que sigues. Su reclamo sumó el respaldo de más de 165.000 personas en 30 países en Change.org.

La resistencia gozó de un respaldo público casi inmediato. Importantes instagramers se sumaron a la campaña. Entre estas, Kylie Jenner y su hermana, Kim Kardashian . Entre ambas suman más de 380 millones de seguidores en la plataforma, que fue comprada en 2012 por Facebook por 1.000 millones de dólares. Mosseri había reaccionado a todas las muestras negativas con un vídeo en el que explicaba que estas eran pruebas con el objetivo de dar a los usuarios una experiencia de gran pantalla a los usuarios en sus móviles.

Mosseri, no obstante, ha dicho a The Verge que la apuesta por el vídeo dentro de Meta era anterior al despegue de TikTok , que se ha convertido en la red social más descargada en el mundo y una verdadera amenaza para la compañía de Mark Zuckerberg. En febrero, la compañía se dejó 250.000 millones de dólares de capitalización el día que presentó resultados de 2021. Estos indicaban que la tecnológica enfrentaría serios obstáculos en 2022 ante la pérdida de ingresos publicitarios por los ajustes de privacidad en los iPhones, donde los usuarios pueden desactivar el rastreo de datos.

Zuckerberg explicó entonces a los empleados y accionistas que Meta se iba a enfocar, en el corto plazo, en sus productos de vídeo como forma de mantener el terreno frente al empuje de TikTok.

El pasado miércoles, en la presentación de resultados del segundo semestre, el presidente ejecutivo de la tecnológica informó que la empresa dará un impulso a lo que llaman el motor de descubrimiento. Estas son el número de publicaciones de otras cuentas, no seguidas, que son recomendadas por el algoritmo. La compañía se ha fijado que estas alcancen el 30% hacia finales de 2023. Actualmente, representan el 15% en Facebook y algo más en Instagram.

