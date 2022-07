Camavinga: de vacaciones con fisio, preparador físico y hasta cocinero

Entornointeligente.com /

C omo estaba previsto, Eduardo Camavinga se incorporó el sábado a los entrenamientos del Real Madrid en Valdebebas , tan solo un día después del primer grupo que se puso a las órdenes de Carlo Ancelotti . No ha hecho falta más tiempo para que Antonio Pintus compruebe que el francés ha hecho los deberes. Ha sorprendido su buen estado de forma, pero no es de extraáar a la vista del plan que el centrocampista ha seguido a lo largo de las vacaciones. Y es que allá donde se ha ido el jugador, a su lado ha tenido un fisio, un preparador físico para supervisar sus entrenamientos y un cocinero. No es tampoco nada extraáo porque ya los tenía en su etapa en el Rennes y se los trajo a Madrid cuando fichó por el club blanco.

Camavinga no quiere que le ocurra como la campaáa pasada. Era su primer día en Valdebebas y no sabía lo que le esperaba a las órdenes de Pintus. Como confesó tiempo después en una entrevista, la sesión fue un martirio: «En mi primer entrenamiento… Lo pasé mal físicamente. Creo que casi vomité , hicimos muchísimas cosas, pero me adapté», comentaba.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com