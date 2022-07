CAMARGONOTAS: Cristian Nodal arremete contra Bad Bunny

Entornointeligente.com /

MUSICA: El reguetonero venezolano radicado en Londres, Angelo Flow, estrenará el próximo mes de julio su sencillo con Candela Records, «Solo Tú» (Only You), tema en el que comparte con la artista de dancehall jamaiquino, Lisa Mercedez. El tema se estrenará junto con un video que rinde homenaje a la cultura de los clubes del sur de Londres.

TEORIA: Una nueva teoría apunta a que detrás del rompimiento entre Shakira y Piqué, habría diferencias irreconciliables de índole económica. Roberto García, expareja sentimental de una de las hermanas de Shakira, reveló al medio español EsDiario que la intérprete de «Te felicito» y el futbolista aparentaban tener una relación perfecta, pero en realidad habría demasiados problemas entre ellos, principalmente por dinero.

LOGRO: Carmelo Castro Antón es un venezolano que ha tomado popularidad en Miami, por su emprendimiento. Comenzó en el 2009 con un Master en Administración de Empresas en Finanzas en la Universidad Latina de Costa Rica y en el 2016 hizo un Doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo. Es un líder en conocimientos sobre Negocios Globales, Valoración de Empresas y Creación de Valor y Ética y Responsabilidad Social en la Administración Estratégica.

MODELO: La actriz y modelo venezolana Marielena Dávila, hija de Chiqui y Guillermo, es la modelo principal del videoclip «Si te preguntan» de Prince Royce, Nicky Jam y Jay Wheeler. Talento y belleza que deslumbra.

CONTROVERSIA: Ahora, Cristian Nodal arremetió contra Bad Bunny y su tema «Safaera» por considerar que las letras no son adecuadas. «Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, ‘Si tu novio no te mama el culo, pa’ eso que no mame’; pero hay que tener talento para hacerlo», advirtió Nodal a la revista Rolling Stone.

FIESTA: La Ciudad de Hialeah, Miami, se vestirá de gala para celebrar el Día de la Independencia el 4 de julio en Milander Park. Hialeah traerá este año la presentación de los artistas Srta. Dayana, El Chacal y Leoni Torres para un concierto gratuito. También habrá presentaciones del DJ Cuba, DJ10 y DJ Yus.

RUBIA: Netflix se prepara para estrenar Blonde, una película sobre Marilyn que se estrenará el 27 de septiembre. Ana de Armas será la protagonista.

SALUD: El músico Travis Barker, esposo de Kourtney Kardashian fue ingresado de emergencia en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, por una pancreatitis. La preocupación se hizo más grande, tras la palabras publicadas por el propio artista en sus redes sociales: «Que Dios me salve» dijo.

