Camarões. Toda a África em Célestin Monga

Este é um país diverso para agradar a todo o tipo de viajante. As suas cidades representam bem a vivência africana, e o país tem praias, desertos, montanhas, florestas tropicais e savanas. Os portugueses chegaram à costa dos Camarões em 1500, mas a malária impediu uma imediata colonização europeia significativa e a conquista do interior. Nesta história, quero realçar a personalidade de um dos mais importantes intelectuais camaroneses: o economista Célestin Monga, com um alto cargo no Banco Mundial, docente nos Estados Unidos e na Europa e, antes, presidente do maior banco comercial dos Camarões. No início dos anos 90, ele intensificou a sua crítica à política camaronesa, sendo inclusivamente preso. Mais recentemente, escreveu «Cameroun, quel avenir?». Ele é um dos grandes pensadores sobre o futuro do seu país e de todo o continente africano, porque tem defendido que as deceções políticas refletem principalmente o fracasso, não da prática política, mas do pensamento económico e da formulação de políticas. Destaca que as possibilidades de os países pobres se transformarem em economias de renda média e até alta criam benefícios para a economia mundial, como um todo. Para tal, é necessária uma mudança estrutural, que ocorre apenas por meio da industrialização. O economista camaronês costuma falar do «pragmatismo ambicioso». Ele tem contribuído para a teorização de uma espécie de revolução. Estes tempos podem muito bem ser o início da reivindicação de África pela sua independência intelectual e político-económica. O motivo dos governos africanos para intensificarem a sua autodeterminação económica também tem razões de dignidade, liberdade intelectual e disposição de arriscar o seu próprio caminho. O comércio não é mais fabricar um produto num país e vendê-lo noutro; em vez disso, trata-se de cooperar além das fronteiras e dos fusos horários, para minimizar os custos de produção e maximizar a cobertura do mercado. É uma mudança de paradigma defendida por Célestin Monga e que abre a saída para o futuro do seu país. Depois de séculos em que África esteve política e intelectualmente amarrada a economias avançadas, com pouco para mostrar, encontra-se a iniciar um novo caminho de autoafirmação. Nesta busca pela prosperidade, os líderes e formuladores de políticas africanos provaram estar prontos para resistir a sanções, ameaças e contratempos. Em particular, a República dos Camarões tem uma economia relativamente equilibrada para os padrões regionais, com produção de petróleo e gás, exportação de madeira, café e cacau, um potencial de mineração e um crescente setor de serviços. A manufatura e o processamento contribuem modestamente para a riqueza nacional, mas o setor é mais importante nos Camarões do que noutras partes da África Central. A nova zona industrial, no porto de Kribi, deve ajudar a atrair negócios orientados para a exportação. Pelo que, nascido em 1960, Célestin Monga ainda tem muito para dar a África e em particular ao seu país. Aprende-se muito com ele, pelo que um país não deve desaproveitar uma personalidade que estudou Gestão e Ciência Política na Universidade de Bordéus, possui o Diplôme d’Études Approfondies, pela Universidade Panthéon-Sorbonne, e um doutoramento na Universidade de Pau. Depois expandiu o seu currículo universitário nos Estados Unidos, no Massachusetts Institute of Technology e, em seguida, em Harvard, sempre sob o signo de África. Porque esperam os camaroneses?

Jorge Mangorrinha, professor universitário e pós-doutorado em turismo, faz um ensaio de memória através de fragmentos de viagem realizadas por ar, mar e terra e por olhares, leituras e conversas, entre o sonho que se fez realidade e a realidade que se fez sonho. Viagens fascinantes que são descritas pelo único português que até à data colocou em palavras imaginativas o que sente por todos os países do mundo. Uma série para ler aqui, na edição digital do DN.

