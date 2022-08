Camacho asegura sistema judicial no está preparado para enfrentar casos complejos como Antipulpo

Entornointeligente.com /

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el sistema judicial dominicano no está preparado en calidad de espacio para enfrentar casos complejos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas haciendo referencia al caso Antipulpo luego de que el día de ayer el juez Deiby Timoteo Peguero dispusiera el cambio en la medida de coerción a arresto domiciliario a cuatro de los implicados , señalando Camacho que el magistrado «no supo apreciar la complejidad del caso «.

«Ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo los espacios que existen en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no resultan suficientes para estos procesos , los que logramos caber en estas salas de audiencias es a duras penas, sin que en audiencias públicas pueda participar el público que tenga interés en participar en estos procesos», expresó.

Asimismo, subrayó que esto significa que el Poder Judicial no tenía previsto espacios adecuados para este tipo de «megaprocesos» que son «megacomplejos», y que no pueden ser comparados con otros procesos anteriores que habían sido declarados complejos y que, por tanto, deberían ser asumidos con tal dimensión.

Mega complejidad Los alegatos que indican el nivel de complejidad que refiere Camacho para el caso van desde la existencia acusatoria de ocho instituciones involucradas, hasta las 48 personas jurídicas y los cientos de testigos.

«En este proceso hay 48 personas que han sido procesadas y este proceso tiene más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencias con la que cuenta el país y esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión», añadió.

El procurador adjunto afirmó que el propio legislador no tomó en cuenta el nivel de complejidad, siendo que temas como las empresas sometidas no tienen reglas claras en el proceso penal para su procesamiento y «es evidente de que lo que estamos haciendo es algo que no obedece a las reglas».

Independientemente del descontento, el cabecilla de la Pepca expresó que la decisión del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, no condiciona el hecho de que Antipulpo sea un proceso blindado y que, por tanto, el organismo persecutor de la corrupción está «más que convencido de que con la alta cantidad de evidencias presentada deberá enviarse este proceso a juicio y que en juicio deberán aplicarse las sanciones correspondientes a cada uno de los procesados».

Nuevas medidas La tarde del día de ayer, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tomó la decisión al variar la prisión preventiva en contra de Alexis Medina, Wacal Vernavel, Fernando Rosa y José Dolores Santana.

Los cuatro imputados ahora se verán en la obligatoriedad de cumplir arresto domiciliario, a la colocación de un brazalete electrónico, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Además, Medina deberá pagar una fianza de RD$60 millones , Rosa una compensación de RD$30 millones, mientras Vernavel y Santana de RD$20 millones.

