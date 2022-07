Camacho a Arce: «Vamos a arrancarle fecha para que el Censo sea en 2023»

Entornointeligente.com /

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, refutó que el incremento de población no signifique una redistribución de recursos económicos, como aseguró el fin de semana el presidente del Estado, Luis Arce, y aseguró que el departamento logrará que el Censo de Población y Vivienda se realice en el primer semestre del 2023.

«Se quiere asociar y se quiere hacer pensar que Censo es igual a recursos, en el entendido de que si una población de una ciudad hubiera incrementado su población necesaria y obligadamente va a incrementar sus recursos y eso, quiero decir con mucha claridad a la población, no es cierto, no es cierto, eso es relativo», sostuvo Arce el fin de semana.

Camacho dijo que ese discurso es parte de la mentira clásica del Gobierno y argumentó que el Censo refleja las necesidades de los bolivianos y la redistribución de recursos para las regiones.

«Lo que pasa es que el Presidente, al viejo estilo masista y obviamente centralista, busca como hacer creer de que no va haber recursos. Así como vamos a arrancarle esa fecha en el primer semestre del 2023, obviamente también tenemos que exigir qué es lo que necesitamos, no es solamente decir hay tantas personas. Hay necesidades que tienen que ser (atendidas y recursos que deben ser) distribuidos a los municipios, a las universidades. No creo que el Presidente este desconociendo eso, creo que se está haciendo al que desconoce», refutó la autoridad departamental.

Desde las 00.00 de este lunes se desarrolla un paro cívico departamental en Santa Cruz para que la encuesta de población y vivienda se ejecute en el primer semestre del 2023 y no así el 2024.

El Gobierno rechazó la medida y aseguró que no existe posibilidad de cambiar la fecha que se definió entre el Ejecutivo y el Consejo Nacional de Autonomías.

Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y grupos afines al Movimiento Al Socialismo intentan debilitar el paro cívico con desbloqueo de calles y avenidas.

