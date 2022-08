CAM acusa «persecución política» tras detención de Llaitul y llama hacer «sabotajes» en la zona

Entornointeligente.com /

La Coordinadora Arauco Malleco, CAM, emitió un comunicado donde rechazan la detención de su líder, Héctor Llaitul, quien fue capturado este miércoles en Cañete y trasladado a Temuco.

«Declaramos esta detención como la materialización de la persecución política en contra de nuestro proyecto político, el cual ha permeado en comunidades que hoy mantienen en jaque la presencia de la industria forestal principalmente», señala la agrupación.

Agregan que «hacemos un llamado a las demás dignas expresiones del weichan, a los lof y comunidades en resistencia del meli witxan mapu a continuar y comenzar nuevos procesos de recuperación en contra del gran capital, a través de un verdadero control territorial. A continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera».

Para la CAM, el Gobierno y el Partido Comunista son responsables de la detención de Llaitul.

«La decisión de este gobierno de pseudo izquierda de dar continuidad a lo que fue antes la Concertación, pone una vez más su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche. Claro ejemplo de esto es la designación de operadores políticos de inteligencia como lo son Manuel Monsalve, Humberto Toro y demás personas en su gabinete que vienen de la formación de Mahamud Aleuy y que, a lo largo de estos años, no han hecho más que cuadrarse siempre con el empresariado».

Además, consideran que «todo esto también de la mano del Partido Comunista, quienes increíblemente han respaldado la presencia de militares en el Wallmapu y permitido operaciones políticas de esta índole en contra del movimiento mapuche autonomista, como la llevada a cabo el día de hoy».

La CAM también sostiene que «la detención de nuestro peñi y lamgen es, sin duda, un punto de inflexión para el movimiento mapuche autonomista revolucionario que, contrapone tajantemente la confrontación a este Estado colonial y su política de integración forzada. O luchamos de verdad por la reconstrucción nacional mapuche o sólo es discurso y presión para recibir migajas que ofrece el Estado».

Y cierran con que «a nosotros nos quieren callar por tener una verdad incontrarrestable de no dialogar si no es por territorio y autonomía pero, lamentablemente, hoy siguen existiendo algunos yanakona que, diciendo estar a favor del diálogo, no hacen más que esperar réditos personales y un indigno reconocimiento y posicionamiento otorgado por la mano opresora de su propio pueblo».

