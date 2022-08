Calor e inflação obrigam Espanha a racionar gelo

Entornointeligente.com /

Os supermercados espanhóis estão a limitar o número de gelo que vendem por cliente, devido à escassez do produto, causada pela maior procura devido ao calor e também pela menor oferta devido à subida dos preços da eletricidade.

De acordo com os empresários, o desaparecimento do produto dos supermercados e das gasolineiras está a acontecer devido à «tempestade perfeita» que juntou, em junho, o aumento dos preços da eletricidade e as ondas de calor que afetam o país.

A produção de gelo com vista a responder à habitual procura de verão começa a fazer-se logo no início do ano mas o aumento do preço da eletricidade gerou diversos custos de fabrico e armazenamento que levaram a parar as fábricas.

O dono da empresa Tele Hielo, Sergio del Moral, explicou ao site de notícias «20 Minutos» que não houve uma estabilização de custos «para poder vender o gelo a um preço de mercado habitual, as fábricas pararam a produção e é agora, no verão, que se está notar», sendo que a previsão é de que «em agosto não haja gelo».

Já Manuel Bustos, proprietário da HICOSOL, o maior produtor de gelo de Espanha, lembrou na RTVE, televisão pública espanhola que a procura de gelo arrancou mais cedo este ano devido à «onda de calor quase contínua desde maio».

O empresário afirma que a o aumento da procura é «brutal» e que não há capacidade de para responder a este incremento, especialmente no que toca ao setor da hotelaria, sendo que, além disso, extiste também um problema que afeta outros setores que é a falta de mão-de-obra.

Segundo ele, a HICOSOL poderia estar a produzir mais 33% se conseguisse contratar o número de pessoas de que precisa para o pleno funcionamento.

Em julho deste ano a inflação espanhola foi de 10,8%, o valor mais alto dos últimos 38 anos, de acordo com o instituto nacional de estatística (INE) espanhol.

«Esta evolução deve-se, principalmente, à subida dos preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas e da eletricidade», refere o instituto.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com