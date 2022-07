Calor derrete pistas de aeroportos no Reino Unido

Entornointeligente.com /

As elevadas temperaturas que se fazem sentir um pouco por toda a Europa fizeram, esta segunda-feira, mais uma vítima: as pistas de aviação do Reino Unido. Esta situação acabou por agravar ainda mais os problemas nos aeroportos britânicos.

Numa publicação na rede social Twitter, a empresa que gere o aeroporto de Luton, nas imediações da capital inglesa, admitiu um problema com o piso da pista, lamentou o sucedido e pediu «desculpa» pela situação. O site FlightRadar 24, por sua vez, mostra que praticamente todos os voos previstos foram cancelados . O último saiu pelas 16h10. Ao que tudo indica, a situação já estará resolvida.

pic.twitter.com/kn2ClMlZHK

– London Luton Airport (@LDNLutonAirport) July 18, 2022

Subscrever Nas redes sociais, as queixas também aumentaram, com imagens a mostrar um aeroporto lotado por causa de todos os voos cancelados.

Luton Airport is PACKED. 20+ flights delayed due to extreme heat. The runway is melting!! Please share. @Telegraph @BBCBreaking @guardian @Channel4News @SkyNews @BreakingNews pic.twitter.com/4053d4XHyb

– Alison Cybe (@AlisonCybe) July 18, 2022

Ali ao lado, a pouco mais de 100 quilómetros, na base militar de Brize Norton a pista derreteu, explicou uma fonte militar à cadeia de televisão Sky News.

Devido às temperaturas altas (cujo pico está previsto para terça-feira), o governo britânico ativou pela primeira vez o alerta vermelho, com as autoridades a alertarem para o «perigo de vida». São esperadas temperaturas de 40ºC, um valor pouco comum naquela região do globo.

