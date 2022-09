Call center del IMAS sin atender llamadas

Entornointeligente.com /

Aunque parezca una contradicción, el centro de llamadas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) no responde llamadas.

Así lo denunció el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Horacio Alvarado en el Plenario Legislativo.

Según el legislador, desde hace una semana, el Sistema de Atención a la Ciudadanía del IMAS (SACI), cuyo número telefónico es el 800-000-4627, no contesta y tiene la misma grabación donde se dice que no tienen citas para personas que necesitan ayuda con temas relacionados a cuidado y desarrollo infantil, Avancemos y «gastos básicos del hogar».

DIARIO EXTRA llamó al número antes citado y aseguran que no cuentan con citas para las oficinas de Puntarenas, Sarapiquí, Goicoechea, Pérez Zeledón, Heredia, Cartago, Quepos, Liberia, Cristo Rey, Barrio Amón y Alajuela.

«Aproximadamente, tienen una semana con la misma grabación: que es imposible dar becas a niños, estudiantes y es imposible ayudarle a gente de escasos recursos económicos para una vivienda o un diario alimenticio. Más de una semana tiene esa grabación en ese número de teléfono», dijo Alvarado.

«Para llamar a ese call center, aproximadamente, se dura, dos o tres días para poder que le contesten esa llamada. Existen aproximadamente 300 personas trabajando en ese call center. Ahí llaman 250 mil personas de forma mensual. Únicamente se asignan 3.443 (…)», agregó.

AFECTADOS

El tema no solo se queda con que no contesten al teléfono, sino que está afectando a los pensionados del Régimen No Contributivo.

«Las personas adultas mayores que quieran una pensión del régimen no contributivo tienen que llamar al IMAS. Antes lo hacía la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el trabajador social iba a hacer a investigación y le daban la pensión lo más pronto posible a esa persona. Hoy día tiene que llamar a ese call center, para que sea atendido. 14 mil adultos mayores no tienen posibilidades, hoy día, de una pensión del régimen no contributivo. Señoras y señores diputados, 14 mil no tienen esa posibilidad de tener una pensión para poder comer el día de hoy», mencionó el rojiazul.

«Esas personas tienen que llamar a ese call center, algunas de ellas ni siquiera saben manejar los teléfonos y tiene de 1 a 6 posibilidades de alternativas de atender esa llamada (…) Resulta inhumanamente imposible para un adulto mayor, que a lo mejor no puede ver, escuchar que tiene esa pensión del régimen no contributivo», concluyó Alvarado.

¿QUÉ DICE EL IMAS?

DIARIO EXTRA consultó a IMAS sobre la situación e indicaron que existe una dificultad para las personas usuarias de los servicios

«Estamos trabajando en opciones que faciliten la obtención de la misma. Por ejemplo, se valora la creación de una app en la cual las personas puedan gestionar su cita, algo muy similar a lo que se hace para obtener un pasaporte», indicaron.

«También estamos evaluando la posibilidad de desarrollar un chat de voz, con el fin de que personas con dificultades para leer o escribir tengan acceso efectivo a nuestras plataformas. Igualmente, estamos firmando convenios con municipalidades para que apliquen la Ficha de Información Social (FIS), que es la razón principal de las solicitudes de citas. Una persona que solicita un beneficio institucional por primera vez, debe dirigirse a los medios oficiales para obtener una cita, la cual se brinda por distintos canales: el sitio web (https://www.imas.go.cr/), donde podrá acceder utilizando la asistencia virtual denominada Zury, llamando al número gratuito 800-000-4627, mensaje privado en la página de Facebook del IMAS», agregaron.

IMAS indicó, además, que el otorgamiento de citas dependerá de la región de residencia y de la disponibilidad de cupos en el momento en que se solicita.

PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal

CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera

EMAIL: [email protected]

Miércoles 07 Septiembre, 2022

HORA: 12:00 AM

LINK ORIGINAL: Diario Extra

