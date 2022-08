California prohibirá la venta de autos a diésel y gasolina para 2035 [video]

Entornointeligente.com /

La norma que será debatida el jueves por la Agencia de calidad del aire de ese estado (California Air Resources Board, CARB), oficializará los objetivos fijados en septiembre de 2020 por el gobernador demócrata Gavin Newsom, y que debe impulsar a otros estados a seguir el ejemplo. Lee también: Perú se adhiere a Declaración Conjunta sobre bosques en reunión de ministros de APEC El proyecto, que tiene diferentes etapas, tiene un «99,9%» de posibilidades de ser aprobado, según uno de los miembros de la CARB, Daniel Sperling, que habló en CNN. Así, para 2026, una tercera parte de las ventas de vehículos en California deberá ser de autos «cero emisiones». Dicho de otro modo, solo vehículos eléctricos, a hidrógeno y algunos modelos híbridos. Y para 2030 el volumen será de dos tercios de las ventas. «Es monumental», subrayó Sperling. «Es la cosa más importante que la agencia a cargo de la calidad del aire ha hecho en los últimos treinta años. Es importante no solamente para California, sino para el país y para el mundo», comentó. Lee también: Incendios forestales: capacitan en prevención a guardaparques de Subcuenca del Cotahuasi California, con sus más de 40 millones de consumidores es el mercado más grande de Estados Unidos y sus leyes tienen impacto en la producción manufacturera en todo el país. General Motors ya anunció en enero de 2021 su intención de no construir más vehículos de emisiones contaminantes para 2035, aun cuando el grupo no se ha comprometido abiertamente a ofrecer sólo autos eléctricos en 13 años. De ser adoptada, algo muy probable, la norma californiana llegaría justo después de que el presidente Joe Biden promulgara la semana pasada un enorme plan de inversiones para el clima y la salud, que incluye un presupuesto de 370.000 millones de dólares para reducir las emisiones de efecto invernadero en un 40% para 2030. Infórmese de todo el acontecer mundial en nuestra sección de Internacionales.

(FIN) AFP/LIQ Publicado: 24/8/2022

