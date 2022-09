Cali con Adrián Palacios en cancha cortó racha de 12 juegos sin ganar al vencer a Pasto de Barragán

Entornointeligente.com /

Luis «El Teacher» Cárdenas.- No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así pudo decir claramente el refrán este miércoles el Deportivo Cali, que con el defensor venezolano Adrián Palacios en cancha, se impuso 2-0 en Palmaseca ante el Deportivo Pasto de su compatriota José Barragán, para de esta manera cortar una racha de doce partidos consecutivos sin ganar en la Liga Betplay de Colombia, logrando además salir del frío sótano de la clasificación del torneo clausura 2022. Este partido correspondía a la séptima fecha, el cual había sido reprogramado en su momento.

El joven lateral izquierdo quien ha cumplido el rol como central en el azucarero, fue titular y estuvo en cancha los noventa minutos, mostrando una solvencia defensiva importante en una línea de tres en el fondo que presentó el DT Mayer Candelo, con un claro 1-3-4-3 que logró consolidarse en todo el partido y con los goles de Carlos Lucumi y el capitán Teófilo Gutiérrez pudieron sellar el primer triunfo del clausura y dejar atrás una racha de una docena de partidos sin conocer la victoria.

La última vez que había ganado el cuadro caleño por liga fue el primero de mayo, cuando vencieron a domicilio 0-1 al Once Caldas, en ese entonces con el entrenador venezolano Rafael Dudamel aún en el banquillo azucarero. Después de eso no había podido saborear las mieles del éxito en el torneo doméstico, llegando incluso a hilvanar una seguidilla de trece encuentros seguidos sin ganar en todas las competiciones, donde el último triunfo en general databa desde el 19 de mayo, cuando vencieron 3-0 al Always Ready de Bolivia por la Conmebol Libertadores.

Para Palacios es su cuarto partido con Cali, el segundo que inicia y que además completa, por lo que ya ha sumado 208 minutos de acción, sin marcar ni recibir amonestaciones. Por su parte, José Barragán, quien vino desde el banco de suplentes para jugar los últimos 20 minutos, ha participado en ocho duelos con el Pasto esta campaña, sin jugar aún desde el arranque, acumulando apenas 96 minutos, donde no ha tenido tiempo para calentar motores en el campo ni para marcar goles.

