Calendario y apuestas: Teófimo López y su momento de resurreción

Entornointeligente.com /

Teófimo López (16-1-0, 12 KO’s) contó a ESPN Digital que su combate contra Pedro ‘La Roca’ Campa (34-1-1, 23 KO’s) sería una especie de resurrección en su carrera después de pelear notablemente enfermo y perder los cuatro cinturones de campeón ligero ante George Kambosos en noviembre pasado.

Ese acto en el Resorts World Las Vegas, en Nevada, y transmitido por ESPN Deportes/ESPN+ , será lo más emocionante en el calendario del boxeo de este fin de semana que arranca con una cartelera este viernes en Arizona.

López, de apenas 25 años, intentará encarrilar su carrera en su estreno en el peso superligero (140 libras). También estará realizando su primer combate no titular desde julio de 2019, cuando ganó una decisión unánime contra el japonés Masayoshi Nakatani. Seguidamente, en diciembre de 2019, noqueó al ghanés Richard Commey (30-4-0, 27 KO’s) en el segundo asalto y le arrebató el título ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Selecciones Editoriales Teófimo López vs. Pedro Campa: Cómo ver la pelea por ESPN Deportes & ESPN+ 2d ESPN Digital Cómo Teófimo López puede encarrilar su carrera ante Pedro Campa 2d Timothy Bradley Jr. | ESPN Revisa el calendario de boxeo para el 2022 2d 2 Relacionado «Ante Campa todos van a ver el Takeback (regreso). Como la resurrección, como alguien que viene de los muertos», dijo a ESPN Digital el peleador de origen hondureño y que apodan The Takeover (tomar control).

Teófimo llegó verdaderamente al estrellato en 2020 después de derrotar al ucraniano Vasiliy Lomachenko (16-2-0, 11 KO’s), que era dueño de los cinturones del CMB, AMB y OMB, y convertirse así en monarca indiscutible de peso ligero.

Luego tropezó con Kambosos Jr. , pelea cerrada que pudo irse para cualquiera de los dos lados. Teófimo López Sr., padre y entrenador de Teo, dijo a ESPN que «la salud», y no Kambosos, fue el principal causante de la derrota de su hijo.

Su oponente del sábado, Campa, es un rocoso peleador mexicano -por algo su alias es La Roca- de 30 años. Campa apenas realizará su segunda presentación en Estados Unidos, sus otros 35 pleitos profesionales han sido dentro del territorio azteca.

Campa llega con cuatro victorias consecutivas, tres de ellas por nocaut, desde que empató en abril de 2019 con Abner López (27-10-1, 23 KO’s).

El Caesars Sportsbook tiene como amplio favorito para ganar a López (Ver recuadro). Al igual que al boricua Xander Zayas (13-0-0, 9 KO’s), quien protagonizará la pelea coestelar, en el límite de peso superwelter, contra el mexicano Elías Espada (22-4-0, 15 KO’s).

Zayas, de apenas 19 años, ha mostrado en todas sus presentaciones una progresión vertiginosa que le ha ganado el favor del público puertorriqueño que ve en él a la próxima gran estrella masculina del deporte .

«Estoy súper agradecido con lo que Top Rank está haciendo conmigo, han visto que he mejorado, que estoy dispuesto a hacer todo para cumplir mis sueños y me están dando oportunidades grandes. Ahora todo es parte de seguir haciendo mi trabajo y lo que amo, pasándola bien, seguir instrucciones y seguir obteniendo victorias, que es lo que vamos a hacer el 13 de agosto», confesó Zayas recientemente a ESPN .

Xander, que todavía no tiene un alias de combate, no pelea desde una victoria por decisión unánime sobre Quincy LaVallais en marzo y en octubre de 2021 ocupó el puesto 19 en la lista de ESPN de los 25 mejores boxeadores menores de 25 años .

Entretanto, Espada viene de una buena racha de cuatro victorias desde un No Contest ante D’Mitrius Ballard (21-1-1, 13 KO’s) en julio de 2019.

Así marchaban las apuestas hasta el jueves 11 de agosto COMBATE NO FAVORITO FAVORITO Pedro Campa vs. Teófimo López Campa +1200 López -2500 Elías Espada vs. Xander Zayas Espada +1400 Zayas -3500 Abraham Montoya vs. Andrés Cortés Montoya +500 Cortés -700 Edy Valencia Mercado vs. José E. Vivas Mercado +800 Vivas -1400 Víctor Toney vs. Troy Isley Toney +1500 Isley -4000 Signo (-) indica cantidad que hay que apostar para ganar $100 Signo (+) indica cantidad que se gana por cada $100 dólares apostados. Tomado de Caesars Sportsbook Calendario completo: Viernes: Findlay Toyota Center de Prescott Valley, Arizona • Tevin Farmer vs. Mickey Bey, 10 rounds, ligero

• Tramaine Williams vs. Jetro Pabustan, 10 rounds, supergallo

• Keenan Carbajal vs. Aelio Mesquita, 8 rounds, pluma

• Lorenzo Simpson vs. Tyi Edmonds, 8 rounds, mediano

• Mohammed Nii Ayikwei Aryeetey vs. Jeronil Borres, 8 rounds, minimosca

• Fernando Martínez vs. Alejandro Barajas, 4 rounds, supermosca

• Jason Christopher Pearson vs. Jamal Judai, 4 rounds, semipesado

• Jordan Martínez vs. José Loreto Salcedo, 4 rounds, supergallo

• Daniel Lugo vs. Rodolfo Ramírez, 4 rounds, superpluma

• Famous Wilson vs. Kijuan Edwards, 4 rounds, superwelter

• Víctor Ruiz vs. Julio García, 4 rounds, superpluma

Sábado: Resorts World Las Vegas, Nevada ( ESPN Deportes/ESPN+ ) • Teófimo López vs. Pedro Campa, 10 rounds, superligero

• Xander Zayas vs. Elías Espadas, 8 rounds, superwelter

• Andrés Cortés vs. Abraham Montoya, 8 rounds, superpluma

• Duke Ragan vs. D’Angelo Fuentes, 6 rounds, pluma

• Troy Isley vs. Víctor Toney, 6 rounds, mediano

• Charley Sheehy vs. Por determinar, 4 rounds, ligero

• Omar Rosario vs. Por determinar, 6 rounds, superligero

• José Enrique Vivas vs. Edy Valencia, 8 rounds, pluma

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com