Calendario y apuestas: Acabó la espera, Usyk-Joshua II ya está aquí

Dicen que todos los caminos conducen a Roma, pero este fin de semana el GPS (Global Positioning System) apuntará hacia Jeddah, territorio de Arabia Saudita, donde el ucraniano Oleksandr Usyk (19-0-0, 13 KO’s) y el inglés Anthony Joshua (24-2-0, 22 KO’s) efectuarán una esperada revancha en la que estarán en juego tres de los cuatro cinturones más importantes de campeón de peso pesado. En el primer combate entre ambos, Usyk, actualmente clasificado número 2 en el ranking divisional de ESPN , derrotó por decisión unánime a Joshua y le arrebató las fajas titulares del Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Por otra parte, Joshua, de 32 años, intentará reconquistar sus cinturones por segunda vez. Previamente los había perdido por la vía del nocaut ante Andy Ruiz (34-2-0, 22 KO’s), pero los reconquistó por decisión unánime alrededor de seis meses después.

El Caesars Sportsbook tiene a Usyk con ligera ventaja en las apuestas (ver recuadro). El ganador de este pleito estaría en camino a una lucrativa pelea unificatoria con Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien asegura que está retirado , pero que todavía no renuncia a su cinturón.

La diferencia horaria entre Arabia Saudita y Estados Unidos permitirá que no se cruce la pelea Usyk-Joshua II con el regreso al ensogado del mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete (35-1-0, 29 KO’s) que estará exponiendo su título pluma de la OMB ante su compatriota Eduardo Báez (21-2-2, 7 KO’s), contienda que será transmitida por ESPN Deportes/ESPN+ .

‘Vaquero’ es amplio favorito en los momios, pero el propio peleador alertó que su «rival es muy duro, además de ser mexicano», lo cual le obligará a desempeñarse con cautela a pesar de la diferencia en jerarquía.

Navarrete, de 27 años y que también fue campeón de peso supergallo, hará la tercera defensa de su cinturón. Mientras que Báez viene de una victoria por decisión dividida ante Enrique Vivas y tendrá la primera oportunidad titular de su carrera.

Así marchaban las apuestas hasta el viernes 19 de agosto COMBATE NO FAVORITO FAVORITO Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk Joshua +175 Usyk -210 Eduardo Báez vs. Emanuel Navarrete Báez +700 Navarrete -1100 Zhilei Zhang vs. Filip Hrgovic Zhang +650 Hrgovic -1000 Josec Ruiz vs. Miguel Contreras Ruiz +550 Contreras -800 Julio Luna Ávila vs. Giovani Santillán Ávila +475 Santillán -650 Mathieu Bauderlique vs. Callum Smith Bauderlique +700 Smith -1100 Alejandro Guerrero vs. Xavier Martínez Guerrero +425 Martínez -575 Roger Gutiérrez vs. Héctor Luis García Gutiérrez +220 García -270 Signo (-) indica cantidad que hay que apostar para ganar $100 Signo (+) indica cantidad que se gana por cada $100 dólares apostados. Tomado de Caesars Sportsbook Calendario completo: Sábado: Jeddah Superdome, en Arabia Saudita (DAZN) • Pelea de campeonato: Oleksandr Usyk vs. Anthony Joshua, 12 rounds, por los títulos peso pesado AMB/OMB/FIB de Usyk

• Filip Hrgovic vs. Zhilei Zhang, 12 rounds, eliminatoria peso pesado FIB

• Callum Smith vs. Mathieu Bauderlique, 12 rounds, eliminatoria semipesado CMB

• Badou Jack vs. Richard Rivera, 10 rounds, semipesado

• Ramla Ali vs. Crystal García Nova, 8 rounds, junior pluma femenino

• Andrew Tabiti vs. Tyrone Spong, 8 rounds, pesado

• Daniel Lapin vs. Jozef Jurko, 6 rounds, semipesado

• Ziyad Almaayouf vs. José Alatorre, 4 rounds, junior welter

Sábado: Pechanga Arena de San Diego, California ( ESPN Deportes/ESPN+ ) • Pelea de campeonato: Emanuel Navarrete vs. Eduardo Báez, 12 rounds, por el título peso pluma OMB de Navarrete

• Giovani Santillán vs. Julio Luna, 10 rounds, welter

• Nico Ali Walsh vs. Reyes Sánchez, 4 rounds, mediano

• Lindolfo Delgado vs. Omar Aguilar, 8 rounds, superligero

• Xavier Martínez vs. Alejandro Guerrero, 8 rounds, superpluma

• Miguel Contreras vs. Diego Torres Núñez, 8 rounds, ligero

• Luis Alberto López vs. Yeison Vargas, 8 rounds, pluma

• Austin Brooks vs. Oliver Galicia, 6 rounds, superpluma

• Antonio Mireles vs. TBA, 4 rounds, pesado

Sábado: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Florida (Showtime) • Sergey Lipinets vs. Omar Figueroa Jr., 12 rounds, superligero

• Pelea de campeonato: Alberto Puello vs. Batyr Akhmedov, 12 rounds, por el campeonato vacante superligero «súper» AMB

• Pelea de campeonato: Roger Gutiérrez vs. Héctor Garcia, 12 rounds, por el título superpluma «súper» AMB de Gutiérrez

• Ismael Barroso vs. Fernando Saucedo, 8 rounds, superligero

• Fiodor Czerkaszyn vs. Gilbert Venegas Jr., 8 rounds, mediano

• Lenier Peró vs. Joel Caudle, 8 rounds, pesado

• Rau’shee Warren vs. Francisco Pedroza Portillo, 8 rounds, gallo

• Atif Oberlton vs. Christian Thomas, 6 rounds, semipesado

• Sergey Lipinets vs. Carlos Manuel Portillo, 8 rounds, superligero

• Evan Holyfield vs. Jurmain McDonald, 8 rounds, superwelter

• Miguel Ángel Hernández vs. TBA, 4 rounds, mediano

• Michael Angeletti vs. TBA, 4 rounds, supergallo

