Calendario laboral: 2023 tendrá al menos cinco fines de semana largos en toda España

En 2023 habrá nuevamente en España un total de 14 días festivos no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio. De todos ellos, 12 festividades son nacionales y autonómicas y, en concreto, ocho de ellas son de carácter obligatorio y no sustituibles por las comunidades autónomas, a no ser que caigan en domingo; mientras que las cuatro restantes pueden disfrutarse o ser sustituidas por cada comunidad si así lo desean. Además, a estas 12 festividades hay que añadir otros dos días festivos que son elegidos por cada ayuntamiento y que suman los 14 días festivos que hay en España anualmente.

En 2023, todos los trabajadores disfrutarán al menos de cinco fines de semana largos —con lunes o viernes festivos nacionales y no sustituibles en todo el país—. Se trata del 7 de abril (viernes santo); el Primero de Mayo, Día del Trabajo, que el año que viene será lunes; el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, que será viernes y el día de Navidad (25 de diciembre), que en 2023 caerá en lunes. Asimismo, todas las comunidades han elegido no sustituir el festivo del 6 de diciembre (Día de Reyes) que será viernes, lo que suma el quinto fin de semana largo.

Pero, además, un buen número de comunidades podrán hacer más fines de semana largos con las fiestas autonómicas que han escogido y que también caen en lunes o viernes. Es el caso, por ejemplo, Aragón (día de la Comunidad, 24 de abril, lunes); Asturias (día de la Comunidad, 8 de septiembre, viernes); Cantabria (día de las Instituciones, 28 de julio, viernes y el Día de la Bien Aparecida, 15 de septiembre, viernes); Cataluña (Diada, 11 de septiembre, lunes); Comunidad Valenciana (día de la Comunidad, 9 de octubre, lunes); Extremadura (día de la Comunidad, 8 de septiembre, viernes); Murcia (día de la Región, 9 de junio, viernes); La Rioja (día de la Comunidad, 9 de junio, viernes); y Ceuta (Fin del Ramadán, 21 de abril, viernes).

Este año la Semana Santa caerá el 6 y 7 de abril , Jueves y Viernes Santos, respectivamente. Todas las comunidades, salvo Cataluña, han declarado festivo también el Jueves Santo (que podía ser sustituido por las regiones). Mientras que también hay varias comunidades que han sumado a estos festivos el Lunes de Pascua, 10 de abril, como es el caso de la propia Cataluña, pero también La Rioja, País Vasco y Navarra. Estas tres últimas regiones juntarán, por tanto, cinco días festivos en Semana Santa. También Madrid tendrá un largo puente festivo en mayo al coincidir el Primero de Mayo y el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, en lunes y martes, respectivamente.

Así, antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique el calendario laboral del 2023 estos son, según Gobiernos de las comunidades autónomas, los ocho días festivos nacionales no sustituibles por las autonomías y que, por lo tanto, comparten todas ellas en 2023:

A estos se suman otros cuatro días que las comunidades pueden mantener como festivos o sustituirlos por otros.

Y estos serán los días festivos en cada comunidad autónoma el próximo año 2023:

Andalucía – 1 de enero. Año Nuevo (que es domingo y se traslada al lunes, día 2).

– 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 28 de febrero. Día de Andalucía, martes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Aragón – 1 de enero. Año Nuevo (que es domingo y se traslada al lunes, día 2).

– 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 23 de abril. Día de Aragón (que es domingo y se traslada al lunes, día 24).

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Asturias – 1 de enero. Año Nuevo (que es domingo y se traslada al lunes, día 2).

– 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 8 de septiembre. Día de Asturias, viernes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Baleares – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 10 de abril. Lunes de Pascua.

– 1 de marzo. Día de Baleares, miércoles.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Canarias – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 30 de mayo. Día de Canarias, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Canarias fija una fiesta (dentro de las doce nacionales y autonómicas) en cada una de sus islas: Tenerife, 2 de febrero, Virgen de la Candelaria; La Palma, 5 de agosto, Nuestra Señora de las Nieves; Gran Canaria, 8 de septiembre, Nuestra Señora del Pino; Lanzarote y La Graciosa, 15 de septiembre, Fuerteventura (también el 15 de septiembre) Nuestra Señora de los Volcanes; Fuerteventura, también 15 de septiembre, Nuestra Señora de La Peña; El Hierro, 25 de septiembre, Nuestra Señora de los Reyes; La Gomera, 9 de octubre, Nuestra Señora de Guadalupe.

Cantabria – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 28 de julio. Día de las Instituciones, viernes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 15 de septiembre. La Bien Aparecida, viernes

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Castilla-La Mancha – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 31 de mayo. Día de Castilla-La Mancha, miércoles.

– 8 junio. Día del Corpus Christi, jueves.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Castilla y León – 1 de enero. Año Nuevo (que es domingo se traslada al lunes, día 2).

– 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 25 de julio. Día de Santiago, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Cataluña – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 7 de abril. Jueves Santo.

– 10 de abril. Lunes de Pascua.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 24 de junio. San Juan, sábado.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 11 de septiembre. Diada, lunes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

– 26 de diciembre. San Esteban, martes.

La Generalitat ha fijado 13 festivos en lugar de los 12 que deben tener las comunidades. Por eso precisa que de esas trece fiestas mencionadas en el apartado habrá una «a escoger entre el 6 de enero (Reyes), el 10 de abril (lunes de Pascua Florida), el 24 de junio (San Juan) y el 26 de diciembre (San Esteban), que tendrá el carácter, de recuperable». Las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable.

Ciudad Autónoma de Ceuta* – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 21 de abril. Final del Ramadán, viernes.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 13 de junio. San Antonio, martes.

– 28 de junio. Pascua del Sacrificio, miércoles.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 5 de agosto. Virgen de África, sábado.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

* Incluye las dos fiestas de carácter local.

Ciudad Autónoma de Melilla* – 7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

*Faltan por publicar los días festivos por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma.

Comunidad de Madrid – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 19 de marzo. Día de San José (cae en domingo y se traslada al 20 de marzo, lunes).

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 2 de mayo. Día de la Comunidad de Madrid, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Comunidad Foral de Navarra – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 10 de abril. Lunes de Pascua.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 25 de abril. Día de Santiago, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Comunidad Valenciana – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 10 de abril. Lunes de Pascua.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 24 de junio. San Juan, sábado.

– 25 de julio. Día de Santiago, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 9 de octubre. Día de la Comunidad Valenciana, lunes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Extremadura – 1 de enero. Año Nuevo (que es domingo, se traslada al lunes, día 2).

– 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 8 de septiembre. Día de Extremadura, viernes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Galicia – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

– 7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 17 de mayo. Día de las Letras gallegas, miércoles.

– 25 de julio. Día de Santiago, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

La Rioja – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 10 de abril. Lunes de Pascua.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 9 de junio. Día de la Rioja, viernes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

País Vasco – 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 10 de abril. Lunes de Pascua.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 25 de julio. Día de Santiago, martes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

Región de Murcia – 1 de enero. Año Nuevo (que es domingo se traslada al lunes, día 2).

– 6 de enero. Día de Reyes, viernes.

– 6 de abril. Jueves Santo.

-7 de abril. Viernes Santo.

– 1 de mayo. Día del Trabajo, lunes.

– 9 de junio. Día de la Región, viernes.

– 15 de agosto. Asunción de la virgen, martes.

– 12 de octubre. Fiesta nacional, jueves.

– 1 de noviembre. Todos los Santos, miércoles.

– 6 de diciembre. Día de la Constitución, miércoles.

– 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción, viernes.

– 25 de diciembre. Navidad, lunes.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

