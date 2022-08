Calendario astronómico de agosto: ¿Qué fenómenos habrá, cuándo y cómo verlo?

Entornointeligente.com /

5 de agosto Luna en cuarto creciente La Luna en cuarto creciente ocurrirá exactamente a las 6:07 am del 5 de agosto, en la constelación Libra, con nuestro satélite natural ubicado a 377031 km de la Tierra. Lee también Geógrafo peruano becado en Asia trabaja en simulaciones de huaicos en Perú y China 14 de agosto Saturno en oposición A las 12:10 pm del 14 de agosto, tendremos una «alineación» en el Sistema Solar, formada por el Sol, la Tierra y el planeta Saturno, en este orden. En consecuencia, todo agosto podrá aprovecharse para hacer observaciones telescópicas de Saturno, por ejemplo para intentar cazar el efecto Seeliger, que hace que sus anillos, compuestos por una miríada de pequeños fragmentos de hielo y roca, se tornen más brillantes debido a la particular manera como se iluminan debido al Sol desde nuestra perspectiva, así como a un fenómeno denominado backscattering coherente. Considerando que una moneda de 5 soles vista a casi 2 metros 80 centímetros de distancia puede tapar exactamente a una luna llena típica, resulta que para tapar exactamente a Saturno en oposición necesitaríamos reubicar tal moneda a una distancia de 267 metros 48 centímetros aproximadamente, pues el tamaño angular del planeta en el cielo será entonces de 18.8″. 11, 12, 13 y 14 de agosto Paso de la Estación Espacial Internacional ¡Atención, Puerto Maldonado! Los días 11, 12, 13 y 14 de agosto tendremos la oportunidad de observar la Estación Espacial Internacional en el firmamento, a simple vista, moviéndose lentamente entre las constelaciones. Revisa cada imagen para obtener más información. Recuerda que los mapas celestes que adjuntamos abarcan todo el cielo. Pueden verse los puntos cardinales, así como la trayectoria de la propia Estación en el tiempo. 11 y 12 de agosto Conjunción Luna-Saturno En la noche del 11 al 12 de agosto, tendremos una nueva conjunción de Saturno con la Luna, sobre la constelación Capricornus. La oposición del planeta de los anillos, es decir, su mejor momento del año para ser observado, está próxima… por lo que a pesar de la Luna prácticamente llena, muy brillante y contaminante en el sentido lumínico, se puede ir escudriñando tranquilamente los singulares detalles de Saturno, con un telescopio de aficionado a la astronomía de buena calidad. 11 de agosto Luna llena La Luna llena ocurrirá exactamente a las 8:36 pm del 11 de agosto, en la constelación Capricornus, con nuestro satélite natural ubicado a 361412 km de la Tierra. 14 de agosto Primera fotografía de la Tierra desde el espacio La imagen que se muestra, toda movida, borrosa, en la que no se detecta detalle alguno, es la primera fotografía que se le tomó a nuestro querido planeta Tierra desde el espacio, por el satélite artificial de la NASA «Explorer VI», el 14 de agosto de 1959. La imagen corresponde al Océano Pacífico Central, cubierto con nubes e iluminado por el Sol, obtenida mientras el ingenio espacial se ubicaba a unos 27360 km de altura sobre México. 14 y 15 de agosto Conjunción Luna-Júpiter En la noche del 14 al 15 de agosto, Júpiter y la Luna estarán en conjunción, cercanos en el firmamento sobre las constelaciones Pisces y Cetus, es decir, cercanos en apariencia desde nuestra perspectiva terrestre y humana, teniendo en cuenta que con los ojos no podremos distinguir cuál de los dos astros estará más o menos lejos (después de todo, la distancia a la Luna será de unos 372000 km y a Júpiter de unos ¡628 millones de kilómetros! 18 de agosto Luna en cuarto menguante La Luna en cuarto menguante ocurrirá exactamente a las 11:36 pm del 18 de agosto, en la constelación Taurus, con nuestro satélite natural ubicado a 397557 km de la Tierra. Lee también Calendario astronómico: lluvia de meteoros Perseidas y aproximación entre la Luna y Marte 19 de agosto Conjunción Luna-Marte En la madrugada del 19 de agosto, la Luna se encontrará en la constelación Taurus, próxima al planeta Marte y al cúmulo estelar abierto conocido como las Pléyades o las Siete Cabrillas (que en el famoso Catálogo de Messier ocupa el lugar 45). Poco a poco, el planeta rojo se va aproximando a su mejor momento: su oposición con respecto al Sol, a suceder el 8 de diciembre. 25 de agosto Primera nave espacial en alcanzar el espacio interestelar Este 25 de agosto se cumplen 10 años desde que la sonda espacial Voyager 1 alcanzara el espacio interestelar, esto atendiendo al bajón abrupto que la nave detectó en el número de partículas energéticas procedentes del Sol por segundo (viento solar), así como al incremento de la tasa de rayos cósmicos experimentados por ella misma, entre otras consideraciones. Se estima que en unos 300 años la Voyager 1 alcanzará la Nube de Oort, la que atravesaría completamente en otros 30000 años. 27 de agosto Luna Nueva La Luna nueva ocurrirá exactamente a las 3:17 am del 27 de agosto, en la constelación Leo, con nuestro satélite natural ubicado a 397576 km de la Tierra. 27 de agosto Gran elongación este de Mercurio Si este 27 de agosto, a las 11:14 am, pudiéramos desaparecer la atmósfera terrestre, como para ser capaces de observar en simultáneo el Sol, los planetas, las estrellas y los otros cuerpos celestes, entonces notaríamos a Mercurio bastante separado angularmente del Sol, esto en vista de que en dicho momento exacto se estaría manifestando la gran elongación este de dicho planeta. 29 de agosto Conjunción Luna-Mercurio Al anochecer del 29 de agosto, una finísima Luna creciente se encontrará en conjunción con el planeta Mercurio, sobre la constelación Virgo. El planeta más pequeño del Sistema Solar suele ser complicado de visualizar a simple vista, por cuanto siempre se halla en el entorno del Sol y de su intenso brillo, pero la cercanía de su gran elongación este (ocurrida el 27 de agosto último, a las 11:14 am) puede facilitarnos la tarea esta vez. Revisa más noticias sobre ciencia, la tecnología y la innovación en la Agencia Andina. Más en Andina: ???Tres científicos hablan de su amor por el Perú y su pasión por los satélites ?? https://t.co/wm0SG33y3m ??Una de sus principales motivaciones es aportar al conocimiento para resolver los principales problemas del país. ??Por @susysheen pic.twitter.com/RMOKcOqnLP

