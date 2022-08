Caldo: in Abruzzo nella notte oltre 33°C, raffiche oltre 110 km/h

Entornointeligente.com /

(ANSA) – PESCARA, 19 AGO – Temperature oltre i 30 gradi nella notte, in Abruzzo, anche in quota, con raffiche di vento che hanno sfiorato gli 80 km orari sulla costa e nell’immediato entroterra, favorendo in qualche caso incendi, e raggiunto i 119 km/h sulla Maiella, in località Majelletta Blockhaus a quota 2003 metri. «Le temperature massime registrate dalla nostra rete di monitoraggio meteo sono davvero eccezionali perché riferite alla nottata» spiegano dall’associazione Caput Frigoris che gestisce una rete di stazioni meteo e webcam in tutto l’Abruzzo.

A Pescara alle 3:19 il termometro segnava 31.5 gradi . . .

