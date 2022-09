Calderon Berti: Estoy dispuesto a regresar a Venezuela «si no me fastidian»

Entornointeligente.com /

> El político Humberto Calderón Berti dijo no arrepentirse de haber estado en el interinato porque «aprendió a conocer gente». De igual forma, resaltó que es un error pensar que el llamado G4 representa a la oposición y no considera que el Estado deba privatizarse

El exministro y expresidente de Psvsa Humberto Calderón Berti aseguró este miércoles 28 de septiembre que está dispuesto a regresar a Venezuela, siempre y cuando no hayan personas o instituciones que lo estén «fastidiando».

En entrevista concedida al programa «Vladimir a la Carta», Calderón Berti –que fungió como representante del gobierno interino en Colombia– lamentó que se haya «despilfarrado» el capital político que tenía la oposición, y en particular el gobierno interino. Considera además que «no es seguro» que los opositores reconozcan sus errores.

Resaltó que es un error pensar que el llamado G4 representa a la oposición, diciendo que tal vez en la opinión pública lleguen a ocupar entre un 10 y un 15% porque «la mayoría son independientes», que según dijo, no son tomados en cuenta.

«Los pleitos se han producido básicamente entre ellos, el G4 ha llegado a donde ha llegado casualmente por pleitos internos por cuestiones burocráticas, por lo poco que hay para repartirse», subrayó Calderón Berti.

El político dijo no arrepentirse de haber estado en el interinato porque «aprendió a conocer gente», ni tampoco de haber cumplido su deber al denunciar las irregularidades que estaba observando.

Sobre Colombia, Humberto Calderón Berti reconoció que Venezuela está en desventaja con el vecino país y estima que desde allí se actúe con «sensatez» y «prudencia» para no aprovecharse de la situación en nuestro territorio desde el punto de vista de negocios. Por ello, sugiere que desde el Ejecutivo haya una rectificación de la política para que se pueda facilitar el florecimiento de la industria y de condiciones para invertir.

«La rectificación no son los bodegones, no es la burbuja del este de Caracas. La rectificación es en todo. La industria petrolera, seguridad jurídica para los inversionistas, producción de gas, etc… Las cosas no han cambiado en Venezuela, pueden cambiar, pero el cambio significa que hay que reconocer que las cosas no se han hecho bien por parte del gobierno», dijo.

Tampoco considera que el Estado deba privatizarse. Más bien debe ser generador de políticas públicas que permitan el desarrollo de la empresa privada, mientras se focaliza en elementos como salud, educación y seguridad.

A su juicio, Monómeros debería tener una participación mixta. Recalcó que cuando llegó en 2019 a Colombia, la empresa producía al 95% de su capacidad instalada. Sin embargo, insistió en que los malos manejos a lo interno causaron la debacle y volvió a responsabilizar a Leopoldo López.

Destacó que todos los que se postulan a las elecciones primarias no tienen características para ser candidatos unitarios.



