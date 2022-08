Caldas da Rainha. Bombeiro morre de ataque cardíaco durante combate ao incêndio

Entornointeligente.com /

Um bombeiro morreu, esta tarde de quarta-feira, ao sofrer um ataque cardíaco durante o combate ao fogo que lavra na região das Caldas da Rainha.

Segundo a agência Lusa, o operacional pertencia aos Bombeiros Voluntários de Óbidos.

No teatro de operações, o homem terá sido assistido várias vezes, mas acabou por morrer no local, avançou o jornal Público.

Neste momento, o incêndio que está a lavrar a localidade de Landal, nas Caldas da Rainha, continua ativa e a empenhar o esforço de 218 operacionais, apoiados por 59 meios terrestres e oito aéreos, conforme verificou o Nascer do Sol no site da Proteção Civil. O alerta para as chamas foi recebido às 13h45.

