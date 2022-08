Calcio venezuelano: Zamora domato, Metropolitanos si rirpende la vetta della Liga Futve!

Entornointeligente.com /

CARACAS – Metropolitanos doveva battere lo Zamora per riprendersi la vetta della classifica, e i ragazzi di José María Morr non hanno deluso i tifosi che hanno visitato lo stadio Olímpico, superando per 2-0 lo Zamora di Noel Sanvicente.

Le reti viola sono state griffate da Jean Fuentes (35’) ed autorete di Leandro Aponte (57’). Con questo risultato i capitolini raggiungono quota 41 punti e si riprendono la vetta della classifica della Liga Futve. Dal primo minuto, Metropolitanos é sceso in campo con l’unico obbiettivo di portare a casa l’intera posta in palio ed alla fine ci sono riusciti.

Nell’altra sfida di cartello della 22esima giornata, Deportivo Táchira e Caracas hanno pareggiato 0-0 nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal.

Vittoria esterna: 0-1 del Carabobo in casa del Portuguesa. A scrivere il proprio nome nel tabellino nella casella dei goleador é stato Kevin Viveros (62’). Per il bomber colombiano quella di Acarigua é la 14esima rete stagionale. Vince anche il Deportivo La Guaira: 0-2 in casa dell’Aragua con reti di Edson Rivas (17’) e Jovanny Bolívar (77’).

Hanno completato il programma della 22esima giornata: Academia Puerto Cabello – Deportivo Lara 3-2, Hermanos Colmenárez – Estudiantes de Mérida 1-1, UCV – Monanas 0 – 2, Zulia – Mineros 1-1.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com