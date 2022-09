Calcio venezuelano: le ultime giornate del campionato con la calcolatrice in mano

Entornointeligente.com /

CARACAS – Quando mancano tre giornate al termine, per la precisione 270 minuti più recupero, nella Liga Futve sono tante le cosa de decidere. Sono tante le cose da decidere in testa e in coda, e forse anche per conoscere le squadre protagoniste del G4 e la corsa per la Coppa Sudamericana non basteranno solo le preghiere con rosario in mano, ma anche una calcolatrice.

La 28esima giornata prenderà il via oggi con due gare: Metropolitanos – Zulia e Carabobo – Estudiantes de Mérida.

Iniziando con la sfida dell’Olimpico, i padroni di casa potrebbero timbrare definitivamente il biglietto d’ingresso non solo per la «festa dei 4», ma anche per la Coppa Libertadores. Sull’altra sponda, lo Zulia che sogna un posto nei playoff per la Sudamericana, attualmente i «lagunari» sono all’ultimo posto disponibile per giocare in una competizione Conmebol. Il fischio d’inizio alle falde dell’Ávila é fissato per 17:00.

Il Carabobo, che é una delle rivelazioni della stagione 2022, ospiterà l’Estudiantes sul campo del Misael Delgado: fischio d’inizio alle 19:15. I «grantes» non possono permettersi passi falsi se vogliono accomodarsi su una delle quattro poltrone del G4. Dal canto loro gli «accademici» vogliono tenersi in corsa per il playoff.

La capolista Zamora se la vedrà, sabato alle 19:00 a Barinas, con il Caracas. La squadra llanera vuole garantire la permanenza nel primo posto, che gli garantirebbe giocare in casa una ipotetica finale. Mentre i capitolini vogliono ritrovare la strada della vittoria, un risultato avverso potrebbe mettere in rischio la partecipazione nelle coppe.

Completeranno la 28esima giornata: Aragua – Academia Puerto Cabello (domani, alle 17:00, stadio Hermanos Ghersi), Deportivo Lara – Mineros (domani alle 19:15, stadio Farid Richa), Deportivo Táchira – Hermanos Colmenárez (sabato alle 15:00, stadio Pueblo Nuevo), Portuguesa – Monagas (sabato alle 17:00, stadio José Antonio Páez) e Deportivo La Guaira – UCV (domenica alle 19:30, stadio Olímpico).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

