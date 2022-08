Calcio venezuelano: La Guaira-Zulia e Zamora-Carabobo alzeranno il sipario della 26esima giornata

Entornointeligente.com /

CARACAS – Le città di Caracas e Barinas ospiteranno gli anticipi della 26esima giornata della Liga Futve . Come di consueto, il turno di campionato inizierà oggi e si estenderà fino a domenica.

Nello stadio Olimpico della UCV, alle 17:00, il Deportivo La Guaira sfiderà lo Zulia. Dopo il ko della scorsa settimana a Mérida (2-1 con l’Estudiantes), i «Naranjas» non possono permettersi altri passi falsi se vogliono giocare la Coppa Libertadores nel 2023. Mentre gli ospiti, che nell’ultimo turno di campionato hanno pareggiato 1-1 con l’Aragua, sognano di strappare qualche punto per mantenersi nella zona che vale la Coppa Sudamericana.

In 22 precedenti il bilancio é di 11 vittorie per La Guaira e 3 per lo Zulia. In 8 occasioni hanno pareggiato. Nella gara d’andata, disputata a Maracaibo il 24 marzo, ha visto imporsi per 0-2 gli «Arancioni».

L’altra sfida odierna metterà a confronto la capolista Zamora contro il Carabobo nello stadio Agustín Tovar: fischio d’inizio alle 19:15. I «bianconeri di Barinas» sono in cima alla classifica con 46 punti, mentre i «granates» sono al quarto posto con 38.

Sono 36 i precedenti tra queste due formazioni con un bilancio di 19 vittorie per la squadra di Barinas e 8 per quella di Valencia. Il segno «X» l’ha fatto da padrone in 9 occasioni. All’andata hanno pareggiato 1-1.

Sabato alle 17:00 si accenderanno nuovamente i riflettori dell’Olimpico per l’affascinante gara tra Metropoltanos e Monagas. La seconda della classe sfida la terza.

Sono 20 i precedenti tra queste due squadre con un bilancio di 11 vittorie per i «Guerreros del Guarapiche» e 5 per i «Viola». In 4 occasioni hanno pareggiato. Nella gara d’andata disputata a Maturín i padroni di casa si sono imposti per 2-1.

Completano la 26esima giornata: Deportivo Lara – Estudiantes de Mérida (domani alle 17:00, stadio Farid Richa), Academia Puerto Cabello – Hermanos Colmenárez (domani alle 19:15, stadio La Bombonerita), Portuguesa – Caracas (sabato alle 19:15, stadio José Antonio Páez), Aragua – Mineros (domenica alle 17:00, stadio Hermanos Ghersi) e Deportivo Táchira – UCV (domani alle 19:15, stadio Pueblo Nuevo).

