Calcio venezuelano: La Guaira-Táchira il big match della 21esima giornata della Liga Futve

CARACAS – Domani alle 19:15 (ora di Caracas) nello stadio Olimpico va in scena lo scontro tra la quarta e la quinta in classifica, valido per la 21esima giornata della Liga Futve. Sia Deportivo La Guaira che Deportivo Táchira arrivano a questa sfida lanciatissime.

I «naranjas» nonostante il passo falso interno (1-1) con il Mineros, sono galvanizzati dopo aver accumulato uno score di 3 vittorie (2-1 con il Portuguesa, 2-3 con lo Zamora e 3-2 con il Carabobo), 2 pareggi (2-2 in casa del Monagas e 1-1 con il Mineros) e 1 sconfitta (1-0 con il Portuguesa) nelle ultime 6 gare disputate.

Dal canto loro i «gialloneri» dopo aver perso 3-0 in casa del Monagas alla 17esima giornata, si sono ripresi anche grazie alla qualificazione ai quarti di finale della Coppa Sudamericana (doppio 1-1 con il Santos e passaggio del turno dopo i calci di rigore). Infatti il Táchira ha ottenuto 2 vittorie (1-0 con Mineros e 3-0 con Metropolitanos) ed un pari (0-0 con Portuguesa).

Quella di domani sera sarà la 30esima sfida tra Deportivo La Guaira e Deportivo Táchira con un bilancio di 14 vittorie per gli «Aurinegros» e 10 per gli «Arancioni». Il pareggio ha fatto da padrone in 5 occasioni, l’ultimo risale al 29 aprile quando pareggiarono 3-3 nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal. Il saldo dei gol é di 41 a 33 in favore degli «Andinos».

Fari puntati anche sulla sfida, Monagas – Caracas in programma domani alle 17:00 nello stadio Monumental di Maturín. Per entrambe una gara da dentro o fuori per la denominata «festa dei 4». All’andata sul campo dello stadio Olimpico queste due formazioni hanno pareggiato 2-2.

La giornata si aprirà oggi con le sfide: Mineros – UCV (alle 17:00, stadio Cachamay) e Carabobo – Hermanos Colmenarez (alle 19:15, stadio Misael Delgado).

Sabato son in programma Estudiantes – Academia Puerto Cabello (alle 17:00, stadio Metropolitano) e Metropolitanos – Portuguesa (alle 19:15, stadio Olímpico).

Domenica, alle 17:00, ci sarà l’attesissimo esordio dell’italo-venezuelano Eduardo Saragó sulla panchina del Deportivo Lara che ospiterà l’Aragua sul campo del Farid Richa. Completerà la giornata Zamora – Zulia, fischio d’inizio allo stadio Agustín Tovar alle 19:15.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

