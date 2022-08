Calcio venezuelano: Deportivo La Guaira batte lo Zulia e si mantiene nel G4

Entornointeligente.com /

CARACAS – Grazie alle reti di Jovanny Bolívar (60’) e Kendrys Silva (69’) il Deportivo La Guaira batte 2-1 lo Zulia nella 26esima giornata della Liga Futve. L’unica rete dei «lagunari» é stata griffata da Alan Sierra all’80esimo. Grazie a questa vittoria, i ragazzi di Daniel Farías con 39 punti si mantengono al quarto posto della classifica della Liga Futve e sognano con una poltrona nella «festa dei 4″. Mentre lo Zulia scivola al 12esimo posto e mette a rischio la sua partecipazione nei playoff per la Coppa Sudamericana.

Alla capolista Zamora é bastato un gol di Leonardo Aponte all’83esimo per aggiudicarsi l’intera posta in palio contro il Carabobo. I «bianconeri di Barinas» volano a 49 punti e sono ad un passo per timbrare il biglietto d’ingresso nella G4. Dal canto suo, i «granates» sono quinti con 38. L’atteso match dell’Olimpico tra Metropolitanos e Monagas non va oltre lo 0 -0.

Il Caracas dell’italo-venezuelano Francesco Stifano cade ad Acarigua. Nello stadio José Antonio Páez il Portuguesa s’impone per 2-1 grazie alle rei di Cristian Ramírez (25’) ed Anthony Graterol (70’). Il momentáneo vantaggio dei «capitolini» porta la firma di Samson Akinyoola (20’). A San Cristóbal, il Deportivo Táchira targato Eduardo Saragó pareggia 0-0 con l’UCV.

Hanno completato la 26esima giornata: Academia Puerto Cabello – Hermanos Colmenárez 1 – 2, Aragua – Mineros 3 – 3 e Deportivo Lara – Estudiantes de Mérida 2 -2.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

